The Rocket Man, a tribute to Sir Elton John – Zabrze – Bilety

Kiedy: 21 października 2023 o godz. 19:30



Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaullea 17



Bilety: Kup na KupBilecik.pl

JIMMY LOVE: THE ROCKET MAN – Hołd dla Sir Eltona Johna

W 2018 roku Sir Elton John pożegnał się z fanami, rozpoczynając ostatnią trasę koncertową, która upamiętniała 50 lat jego kariery muzycznej. Na szczęście, jego muzyka i dziedzictwo wciąż żyją w naszych sercach. Od jego albumów i archiwalnych nagrań, po wybitny film biograficzny o jego życiu i karierze – istnieje wiele sposobów, aby powrócić do muzyki tego legendarnego artysty. A już niedługo będziesz miał okazję doświadczyć jego muzyki na żywo dzięki wspaniałemu hołdowi!

Ten wyjątkowy show hołdujący Eltonowi Johnowi to dzieło Jimmy’ego Love’a – artysty, który emanuje niesamowitą energią. Nikt nie potrafi tak jak on oddać charakteru ekscentrycznej i kolorowej postaci Eltona Johna, z niezrównanym wigorem, charyzmą i autentycznością. Towarzyszący mu doskonały zespół zabierze Cię w muzyczną podróż „Yellow Brick Road”, a Jimmy wykonuje największe przeboje Eltona Johna, takie jak „Crocodile Rock” i „Philadelphia Freedom”, a także ponadczasowe ballady takie jak „Your Song” czy „I Guess That’s Why They Call It The Blues”. Oczarowujące stroje, fantastyczny wokal, porywające solówki fortepianowe i przede wszystkim niepowtarzalną magię koncertów Eltona Johna – to wszystko czeka na Ciebie w „The Rocket Man”.

Godz. 19:00 – Koncert

Godz. 18:00 – Otwarcie bram

Bilety do nabycia na: www.KupBilecik.pl