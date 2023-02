Pijany kierowca próbował przekupić policjantów kwotą 500 zł

Zabrzańscy policjanci zatrzymali w Zabrzu 53-letniego mężczyznę, który kierował samochodem osobowym mając w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Nietrzeźwy kierowca, niezrażony faktem, że jego jazda stanowiła poważne zagrożenie dla innych użytkowników drogi, chciał uniknąć odpowiedzialności za swoje naganne zachowanie i usiłował wręczyć policjantom łapówkę w kwocie 500 złotych. Niestety dla niego, jego próby okazały się skazane na porażkę, a policjanci bezwzględnie zatrzymali go, aby odpowiedział przed prawem za swoje nieodpowiedzialne zachowanie. Teraz grozi mu surowa kara do 10 lat pozbawienia wolności, co jest jasnym przekazem, że takie zachowania są nie do zaakceptowania i będą surowo karane.

W nocy z piątku na sobotę na ulicy Wolności w Zabrzu doszło do niecodziennej sytuacji. Policjanci zabrzańskiej drogówki zatrzymali do kontroli samochód marki Renault i poddali kierowcę badaniu trzeźwości. 53-letni mieszkaniec Zabrza, który był za kierownicą, miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. W trakcie prowadzenia dalszych czynności, 53-latek zaproponował mundurowym 500 złotych, aby odstąpili od wykonania swoich obowiązków. Taka propozycja jednak nie wprowadziła funkcjonariuszy w zakłopotanie i niezwłocznie zatrzymali mężczyznę, który trafił do policyjnego aresztu. Teraz 53-latek odpowie nie tylko za kierowanie w stanie nietrzeźwości, ale również za usiłowanie wręczenia łapówki policjantom. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast za próbę wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom kara może wynieść nawet 10 lat pozbawienia wolności.