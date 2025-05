Ostry dyżur okulistyczny Zabrze – gdzie szukać pomocy w nagłych sytuacjach?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:26 pm• Ciekawostki

Ostry dyżur okulistyczny w Zabrzu to miejsce, do którego należy się udać, gdy dojdzie do urazu oka, nagłej utraty wzroku lub innych ostrych problemów ze wzrokiem. Sprawdź, gdzie i w jakich godzinach przyjmują specjaliści okulistyki, jeśli pilnie potrzebujesz ich pomocy. W razie nagłej potrzeby należy skorzystać z pomocy w Izbie Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 373 23 00

Strona www: szpitalzabrze.pl

Godziny przyjęć:

Szpital zapewnia całodobową opiekę w ramach ostrego dyżuru.

Jakie przypadki kwalifikują się na ostry dyżur okulistyczny?

Pacjenci mogą zgłosić się na ostry dyżur okulistyczny w nagłych i pilnych sytuacjach, takich jak:

uraz mechaniczny oka (uderzenie, rana cięta),

nagłe zaburzenia widzenia (utrata wzroku, rozmazanie),

podejrzenie ciała obcego w oku,

silny ból oka o nagłym początku,

ostry stan zapalny spojówek lub rogówki,

nagłe objawy odwarstwienia siatkówki (błyski, ciemna plama w polu widzenia).

W przypadku problemów o mniejszym nasileniu zalecana jest konsultacja z okulistą w poradni okulistycznej w godzinach dziennych.

Co warto zabrać ze sobą na ostry dyżur okulistyczny?

dokument tożsamości (dowód osobisty),

aktualną dokumentację medyczną, jeśli ją posiadasz,

okulary lub soczewki kontaktowe, jeśli nosisz,

listę aktualnie przyjmowanych leków.

Jak wygląda wizyta na ostrym dyżurze okulistycznym?

Lekarz okulista po przyjęciu pacjenta ocenia stan zdrowia, przeprowadza badanie podstawowe (w tym ocena wzroku, oględziny oka, badanie dna oka). W zależności od sytuacji, lekarz może wykonać drobne zabiegi, takie jak usunięcie ciała obcego lub zabezpieczenie oka po urazie, lub skierować pacjenta do specjalistycznego ośrodka okulistycznego.

W przypadku poważniejszych urazów pacjent może być hospitalizowany lub skierowany do kliniki specjalistycznej w Katowicach, Sosnowcu lub innym mieście

