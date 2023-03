Pogoda na weekend Zabrze 11.03.23-12.03.23

Prognoza pogody dla Zabrza na weekend 11.03.23-12.03.23:

Sobota będzie chłodnym i deszczowym dniem. Temperatura najwyższa wyniesie 6°C, a najniższa -2°C. Będą przelotne opady w postaci deszczu ze śniegiem, co może utrudnić poruszanie się po mieście. Wilgotność powietrza wyniesie 75%, a wiatr będzie mocny, osiągając prędkość 37 km/h. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1001 hPa, a biomet będzie niekorzystny. Zachmurzenie będzie umiarkowane.

W niedzielę temperatura będzie podobna do soboty, z temperaturą najwyższą wynoszącą 6°C i najniższą -2°C. Będzie zachmurzenie duże, co oznacza, że nie będzie wiele słońca. Wilgotność powietrza spadnie do 55%, a wiatr będzie słabszy niż w sobotę, osiągając prędkość 24 km/h. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1015 hPa, a biomet będzie nadal niekorzystny. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a lekki śnieg może spaść w późnych godzinach wieczornych.

W związku z powyższym, jeśli planujesz wypad na miasto w ten weekend, zalecamy ubranie się odpowiednio do niskiej temperatury i opadów.