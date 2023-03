Górnik Zabrze na krawędzi, niepewność trenera, żarty innych klubów i „wsparcie” Podolskiego

Górnik Zabrze, jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce, znalazł się w trudnej sytuacji przed dzisiejszym meczem z Wisłą Płock, który może zadecydować o jego przyszłości w Ekstraklasie. Oświadczenie klubu na temat pozycji trenera Bartoscha Gaula wywołało burzę komentarzy i żartów ze strony innych klubów, a prezes Górnika, Adam Matysek, musiał tłumaczyć niefortunne zachowanie Lukasa Podolskiego, gwiazdy zespołu.

W oświadczeniu Górnika Zabrze podano, że „Trener Bartosch Gaul przygotowuje drużynę do piątkowego meczu. Mecz z Wisłą Płock jest dla Górnika bardzo ważny, a praca trenera Bartoscha Gaula zweryfikowana będzie po piątkowym spotkaniu”. W odpowiedzi na ten komunikat, kluby takie jak Ruch Chorzów, Polonia Warszawa oraz siatkarski Barkom-Każany Lwów opublikowały żartobliwe oświadczenia na swoich profilach społecznościowych, podkreślając, jak ważne są dla nich ich kolejne mecze.

Prezes Górnika Zabrze, Adam Matysek, wystąpił na konferencji prasowej przed meczem z Wisłą Płock, aby wyjaśnić sytuację związku z trenerem Gaul i tłumaczyć niefortunną akcję Lukasa Podolskiego. Podolski, napastnik Górnika i jego największa gwiazda, przypadkowo udostępnił w mediach społecznościowych apel kibiców krytykujący zarząd klubu. Matysek wyjaśnił, że Podolski nie przeczytał całego zaproszenia i chciał tylko pomóc, ale miał problemy językowe, za które przeprosił.

Sam trener Gaul nie chciał komentować swojej sytuacji, ale przyznał, że otrzymał od klubu ultimatum. „Usłyszałem, że z Wisłą Płock musimy wygrać. Może to nie było dosłownie ultimatum, ale właściwie tak zabrzmiało” – powiedział Gaul.

W obliczu trudnej sytuacji klubu i niepewności związanej z jego przyszłością, Lukas Podolski zwrócił się do kibiców, którzy mogą dodać drużynie energii na drodze do utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dlatego właśnie Podolski postanowił poprosić fanów o wsparcie. W mediach społecznościowych napastnik zamieścił wpis, w którym przekazywał apel kibiców o przyjście na piątkowy mecz z Wisłą Płock. „Chociaż gra nie zachwyca, a w zarządzie siedzą szuje! Ty musisz być na meczu! Górnik Ciebie potrzebuje” – brzmiał oryginalny apel, który Podolski udostępnił dalej. Później okazało się, że był to niefortunny błąd ze strony Podolskiego.