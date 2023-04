Policja poszukuje Konrada Oczkiewicza za kradzież

Komenda Miejska Policji w Zabrzu zaapelowała o pomoc w poszukiwaniach Konrada Oczkiewicza. Mężczyzna jest poszukiwany przez policję z powodu kradzieży i poszukiwany listem gończym. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego proszą wszystkie osoby, które posiadają informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny, o niezwłoczny kontakt z policją. Numer telefonu do zgłoszeń to 47 8543 200, a numer alarmowy to 112. Informacje można również przesłać drogą mailową na adres kryminalny@zabrze.ka.policja.gov.pl. Każda informacja może okazać się niezwykle pomocna w ułatwieniu działań poszukiwawczych i doprowadzeniu Konrada Oczkiewicza przed wymiar sprawiedliwości.

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 2003-12-29

Obywatelstwo: POLSKA

KA KMP Zabrze Wydział Kryminalny, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19

telefon: 47 851 1444

email: dyzurnykwp@ka.policja.gov.pl poszukuje na podstawie: Art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej Podstawa poszukiwania przez jednostki policji

Poszukujące jednostki policji:

KA KWP Katowice

Podstawy poszukiwań:

