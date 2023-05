Poszukiwany mężczyzna: Policja w Zabrzu rozpoczyna śledztwo w sprawie kradzieży telefonu

Dwa należące do zabrzańskiego muzeum obiekty z kolejnym prestiżowym wyróżnieniem. Dziś ogłoszono decyzję kapituły konkursu “Teraz Polska”. Obiekty należące do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu znalazły się tym samym w gronie najlepszych polskich produktów i usług. Organizowany od ponad 30 lat konkurs Godłem “Teraz Polska” najlepsze na krajowym rynku produkty i usługi. Godło to jest […]