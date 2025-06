Spacer z historią po Ratuszu w Zabrzu – odkryj tajemnice miejskiej siedziby władz z Dariuszem Walerjańskim

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:19 pm• Ważne w mieście

Już w piątek, 13 czerwca 2025 roku, miłośnicy historii i architektury będą mieli niepowtarzalną okazję, by zajrzeć za kulisy jednego z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych budynków Zabrza – Ratusza Miejskiego przy ul. Prof. Z. Religi 1. Wszystko to w ramach specjalnego wydarzenia – Spacer z historią po Ratuszu, które poprowadzi radny i historyk Dariusz Walerjański.

Spacer z duszą miasta – poznaj Ratusz, jakiego nie znasz

Wydarzenie z okazji 35-lecia samorządu terytorialnego

Spacer z historią po Ratuszu organizowany jest w szczególnym kontekście – 35-lecia istnienia samorządu terytorialnego w Polsce, który przypada właśnie w 2025 roku. Wydarzenie ma na celu przybliżenie mieszkańcom nie tylko dzieje zabytkowego budynku, ale również znaczenie samorządu i jego roli w kształtowaniu tożsamości lokalnej.

Będzie to unikalna okazja do poznania zakamarków Ratusza, które na co dzień pozostają niedostępne dla mieszkańców. Oprowadzać będzie Dariusz Walerjański – radny Rady Miasta Zabrze, a zarazem pasjonat i znawca lokalnej historii.

Szczegóły wydarzenia – jak wziąć udział?

Organizacja i zapisy

Data wydarzenia : piątek, 13 czerwca 2025 r.

Miejsce zbiórki : główne wejście do Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Prof. Z. Religi 1 (parter budynku)

Godziny rozpoczęcia : I grupa – godz. 16:00 II grupa – godz. 18:00

Uwaga : uczestnicy proszeni są o przybycie co najmniej 15 minut wcześniej

Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy : telefonicznie : 32 373 33 70 mailowo : sekretariat_pb@um.zabrze.pl

Organizator zapisów: Wydział Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Zabrzu

źródło: um zabrze

