Zabrze inwestuje w edukację! 1,5 mln zł na projekt „Poznawaj i zdobywaj świat” dla uczniów i nauczycieli 12 szkół podstawowych

Miasto Zabrze pozyskało niemal 1,5 mln zł dofinansowania na realizację innowacyjnego projektu edukacyjnego „Poznawaj i zdobywaj świat”. Inicjatywa skierowana jest do uczniów i nauczycieli z 12 zabrzańskich szkół podstawowych i ma na celu rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności matematycznych, społecznych oraz ekologicznych. Projekt ruszy we wrześniu 2025 roku i potrwa do lipca 2027 roku.

Edukacja przyszłości w Zabrzu

Zabrze z silnym wsparciem dla szkół podstawowych

Miasto Zabrze nie zwalnia tempa w działaniach na rzecz jakości oświaty. Projekt „Poznawaj i zdobywaj świat”, który ruszy już od września 2025 roku, został wysoko oceniony i znalazł się w gronie przedsięwzięć współfinansowanych przez samorząd województwa śląskiego. Uroczyste gratulacje za skuteczne przygotowanie projektu odebrał w Urzędzie Marszałkowskim Wojciech Świerkosz, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Zabrzu.

Wartość dofinansowania to blisko 1,5 miliona złotych, a działania realizowane będą w 12 placówkach oświatowych na terenie miasta.

Lista szkół objętych projektem

600 uczniów i uczennic objętych wsparciem

Z programu skorzystają uczniowie i nauczyciele z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 8

Szkoła Podstawowa nr 14

Szkoła Podstawowa nr 16

Szkoła Podstawowa nr 17 (ZSOG nr 14)

Szkoła Podstawowa nr 25

Szkoła Podstawowa nr 26

Szkoła Podstawowa nr 30

Szkoła Podstawowa nr 34 (ZSP nr 6)

Szkoła Podstawowa nr 36

Szkoła Podstawowa nr 37 (ZSOG nr 5)

Szkoła Podstawowa nr 46 (ZSP nr 9)

Łącznie programem zostanie objętych około 600 uczniów i uczennic, w tym szczególną uwagę poświęcono dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które otrzymają wsparcie dopasowane do ich możliwości i potencjału.

Co zakłada projekt? Kluczowe działania

Kompleksowe wsparcie dla uczniów i kadry pedagogicznej

Projekt „Poznawaj i zdobywaj świat” ma charakter interdyscyplinarny i łączy w sobie edukację, rozwój osobisty i innowacyjne podejście do metod nauczania.

1. Rozwijanie kompetencji uczniów

Uczestnicy projektu wezmą udział w specjalistycznych zajęciach rozwijających m.in.:

kompetencje matematyczne,

umiejętności społeczne i interpersonalne,

świadomość ekologiczną,

techniki uczenia się i rozwijania zainteresowań.

Zajęcia te mają wspierać indywidualny rozwój każdego dziecka, szczególnie tych, którzy napotykają trudności w nauce lub mają zdiagnozowane potrzeby specjalne.

2. Szkolenia dla nauczycieli

Równolegle realizowane będą warsztaty i kursy dla nauczycieli, skoncentrowane na:

nowoczesnych metodach dydaktycznych,

sposobach wspierania dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych,

wykorzystywaniu narzędzi cyfrowych i multimedialnych w codziennej pracy.

Dzięki tym działaniom kadra pedagogiczna zyska narzędzia, które umożliwią bardziej elastyczne i efektywne podejście do nauczania.

3. Nowoczesne wyposażenie i przestrzeń edukacyjna

W ramach projektu szkoły zostaną doposażone w:

pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny,

nowoczesne wyposażenie sal i pracowni,

kąciki wyciszenia – strefy relaksu dla uczniów potrzebujących przerwy,

pokoje mediacji rówieśniczych – przestrzenie do bezpiecznego rozwiązywania konfliktów pod okiem pedagoga lub mediatora.

Edukacja ekologiczna i „zielone kompetencje”

Młodzi zabrzanie świadomi środowiskowo

Ważnym elementem projektu jest edukacja ekologiczna. Dzieci i młodzież poznają zasady zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami, efektywnego wykorzystywania zasobów oraz ochrony klimatu. Zdobędą tzw. zielone kompetencje, które są obecnie jednymi z najbardziej pożądanych na rynku pracy przyszłości.

Warsztaty i zajęcia będą prowadzone w sposób aktywizujący, z naciskiem na praktyczne działania i doświadczenia – w tym projekty badawcze, zajęcia terenowe, tworzenie kampanii edukacyjnych czy udział w eko-inicjatywach miejskich.

Perspektywa dwóch lat – inwestycja w przyszłość

Projekt zrealizowany zostanie w latach 2025–2027

Projekt „Poznawaj i zdobywaj świat” realizowany będzie od września 2025 r. do lipca 2027 r. To czas, w którym zabrzańskie szkoły zyskają nie tylko nowe narzędzia, ale również wiedzę i doświadczenie pozwalające długofalowo rozwijać jakość kształcenia.

To również szansa na trwałą zmianę podejścia do nauczania, gdzie uczeń nie tylko przyswaja wiedzę, ale także rozwija kompetencje miękkie, uczy się współpracy, myślenia krytycznego i szacunku dla środowiska.

Podsumowanie: Zabrze stawia na nowoczesną, empatyczną i zieloną edukację

Projekt „Poznawaj i zdobywaj świat” to dowód na to, że Zabrze aktywnie odpowiada na potrzeby uczniów i nauczycieli, inwestując w nowoczesne rozwiązania edukacyjne. Blisko 1,5 mln zł dofinansowania pozwoli nie tylko podnieść jakość kształcenia, ale również zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, rozwój ich pasji i kompetencji, które będą miały znaczenie w przyszłości.

To kolejny krok w kierunku innowacyjnej i inkluzywnej szkoły, w której każdy uczeń ma szansę na sukces.

źródło: UM Zabrze