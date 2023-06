Szantaż po intymnej fotce: Zabrzanin wpadł w internetową pułapkę

Nowe znajomości na portalach społecznościowych mogą okazać się niebezpieczne, jak przekonał się mieszkaniec Zabrza. Naiwnie dał się namówić na przesłanie intymnego zdjęcia, a wkrótce potem znalazł się w pułapce szantażu. Ta historia stanowi poważne ostrzeżenie dla wszystkich korzystających z mediów społecznościowych. Dlatego też apelujemy o stosowanie zasady ograniczonego zaufania w kontaktach zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.

To właśnie na popularnym portalu społecznościowym doszło do tego dramatycznego incydentu. Mężczyzna, który padł ofiarą oszustwa, poinformował miejscową policję o całej sytuacji. Jego relacja była pełna zażenowania, gdy opowiadał, jak przez ten portal nawiązał kontakt z osobą, która zdołała go przekonać do wysłania swojego intymnego zdjęcia. Niestety, konsekwencje były natychmiastowe. Złowroga postać, której prawdziwą tożsamość można było tylko domyślać się zza zamaskowanego zdjęcia profilowego, zaczęła go szantażować. Wymagała od niego sumy pieniędzy w zamian za niepublikowanie tego skandalicznego zdjęcia. W sumie udało jej się wyłudzić 15 tysięcy złotych.

Ta historia stanowi poważny sygnał ostrzegawczy dla wszystkich, którzy poszukują nowych znajomości w wirtualnym świecie. Bez względu na to, jak sympatyczna i przyjazna wydaje się dana osoba, nie można zapominać o zasadzie ograniczonego zaufania. W przypadku spotkania z nieznajomymi zarówno w sieci, jak i w rzeczywistości, musimy zachować czujność.

Apelujemy o ostrożność w kontaktach z osobami obcymi na portalach społecznościowych. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, zastanówmy się dwa razy. Czy naprawdę chcemy udostępnić nasze intymne zdjęcia czy nagrania nieznajomym? Przed kliknięciem przycisku „wyślij” musimy mieć pewność, że nie popełniamy poważnego błędu.