Postaw na wiedzę i umiejętności. Weź udział w szkoleniu z przedłużania włosów BIO TAŚMĄ

Przedłużanie włosów cieszy się w ostatnich latach olbrzymim zainteresowaniem. Z tego względu, niektórzy właściciele salonów fryzjerskich powinni zastanowić się, czy wprowadzić taką usługi do swojej oferty. Zanim jednak to zrobią, muszą przejść profesjonalny kurs, np. szkolenie z przedłużania włosów BIOTAŚMĄ w Tagomago Hair

Przedłużanie włosów BIO TAŚMĄ

Przedłużanie włosów BIO TAŚMĄ to jedna z nowszych metod zwiększania objętości i długości naturalnych pukli. Jest ona uznawana za niezwykle bezpieczną dla naturalnych włosów i polecana dla osób, których naturalne kosmyki są cienkie i rzadkie, gdyż BIO TAŚMA nie obciąża ich. Oprócz tego, taśmy są całkowicie niewidoczne i elastyczne. Są też bardzo wygodne, gdyż włosy przedłużone tą metodą można dowolnie stylizować, a w trakcie noszenia taśma nie przemieszcza się i nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. BIO TAŚMA tworzona jest indywidualnie do potrzeb klienta, co umożliwia zbudowanie dowolnej objętości nawet do 200g włosów przedłużanych.

Szkolenie z przedłużania włosów – dlaczego jest tak ważne?

Przedłużanie włosów, mimo iż na pierwszy rzut oka może nie wydawać się trudne, to od strony technicznej jest dość złożonym procesem. Aby przedłużenie było trwałe oraz nie zniszczyło naturalnych pukli klientki należy dokładnie wiedzieć, w jaki sposób doczepiać do siebie pasma włosów. Oprócz samej techniki wykonania przedłużenia, niezbędna jest również wiedza teoretyczna. Należy mieć pojęcie m.in. jak dopasować pasma, które mają być doczepione do naturalnych pukli klientki, jak przygotować włosy do doczepów czy jakie zalecenia dać klientce po zabiegu. Całą tą wiedzę oraz umiejętności praktyczne może zapewnić tylko profesjonalne szkolenie z przedłużania włosów. Próbowanie samodzielnej nauki od podstaw z Internetu czy książek nie jest dobrym pomysłem, gdyż nie będzie przy nas osoby, która zweryfikuje prawdziwość posiadanych przez nas informacji oraz która poprawi nasze błędy w technice. Stacjonarne szkolenie z przedłużania włosów, pozwala na dokładne i kompleksowe opanowanie sposobów wykonywania tego procesu i pozwoli na samodzielną pracę na najwyższym poziomie i bez ryzyka zniszczenia klientce włosów.

Szkolenie z przedłużania włosów – kto wykona?

Szkolenie z przedłużania włosów znajduje się w ofercie wielu salonów fryzjerskich. Mimo to, nie każde z nich jest warte polecenia. Aby wynieść jak najwięcej z kursu i dokładnie poznać technikę przedłużania włosów BIO TAŚMĄ warto wybrać wykwalifikowanego szkoleniowca. Taką osobę bez wątpienia można znaleźć w Tagomago Hair.

To miejsce, którego nie trzeba przedstawiać żadnemu miłośnikowi pięknych i zadbanych pukli. Salon wykorzystując swoją wiedze i doświadczenie postanowił zaproponować innym osobom z branży profesjonalne szkolenia z metody BIO TAŚMY. Warto bowiem nadmienić, że Tagomago Hair to pierwszy i jak do tej pory, jedyny salon na Śląsku który idąc za potrzebami klientów i najnowszymi światowymi trendami przedłużania włosów, wprowadził o swojej oferty tę technikę przedłużania włosów.

Szkolenie z przedłużania włosów w Tagomago Hair zwykle odbywa się w małych grupach, ale istnieje też opcja indywidualnej nauki. Kurs dzieli się na część teoretyczną i praktyczną. Na części teoretycznej kursanci uczą się o takich zagadnieniach jak m.in.:

przygotowanie włosów martwych przed tworzeniem BIO TAŚMY,

przygotowanie włosy klientki przed założeniem,

potrzebne przybory i akcesoria,

zalecenia dla klientki po zabiegu,

wykonywanie korekty,

kupowanie klejów i włosów.

Na części praktycznej zaś uczniowie trenują zdobyte umiejętności na fantomie i uczą się:

jak stworzyć BIO TAŚMĘ,

jak pracować z kartaczem,

jak poprawnie założyć BIO TAŚMĘ,

jakie są sposoby mocowania BIO TAŚMY,

jak zdejmować BIO TAŚMĘ,

jak przygotować BIO TAŚMĘ na korekcie do ponownego założenia.

Szkolenie stacjonarne z przedłużania włosów BIO TAŚMĄ

W celu zapisania się na szkolenie z przedłużania włosów metodą BIO TAŚMY w Tagomago Hair Extensions można: