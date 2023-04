Spektakl Wieczór Panieński Plus – Zabrze – Bilety

Kiedy: 15 października 2023 o godz. 17:00



Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaullea 17



Bilety: Kup na KupBilecik.pl

Maria Seweryn reżyseruje najnowszą komedię autorstwa Marcina Szczygielskiego. Wieczór panieński zdarza się raz na jakiś czas. Trzy przyjaciółki, które przeszły przez trudne chwile, postanawiają uczcić swoje nowe życiowe ścieżki z przytupem. Irena przyjmuje oświadczyny bogatego biznesmena, i choć data ślubu jeszcze nie została ustalona, należy świętować ten wyjątkowy moment. Jak? Oczywiście organizując wybuchową i szaloną imprezę wieczór panieński. Jednak dziewczyny już nie są młode, a data imprezy koliduje z napiętymi grafikami pracujących uczestniczek. Zamówione atrakcje jedna po drugiej zaczynają się komplikować, a występ przystojnego striptizera, który miał być gwóźdź wieczoru, okazuje się… gwoździem do trumny szampańskiej zabawy. Wieczór panieński zmienia się w wielką awanturę, a do pomocy przybywa były mąż przyszłej panny młodej. Okazuje się, że to, czego sobie życzymy, nie zawsze jest tym, czego potrzebujemy, a serce i rozum często stoją po różnych stronach barykady. W obsadzie znaleźli się Katarzyna Skrzynecka, Wiktoria Gąsiewska / Monika Mazur, Anna Iberszer, Tomasz Bednarek, Marek Kaliszuk / Stefano Terrazzino / Paweł Góral. Autor – Marcin Szczygielski, reżyseria – Maria Seweryn, kostiumy – Krzysztof Łoszewski, muzyka – Zdzisław Kalinowski. Bilety można nabyć na: www.KupBilecik.pl.