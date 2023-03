Trwa przebudowa torowiska tramwajowego na ulicy Wolności

W Zabrzu trwają prace związane z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Wolności na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Torową a skrzyżowaniem z ulicą Gen. de Gaulle’a. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest odpowiedzialne za realizację tych prac. W związku z tym, odcinek ulicy Wolności na czas przebudowy zostanie wyłączony z ruchu pojazdów, z wyjątkiem trzech przypadków.

Pierwszym z nich jest dojazd pojazdów zaopatrzenia do placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót, przy czym wjazd będzie możliwy tylko od strony Gliwic, a postój pojazdów będzie dozwolony tylko na czas dostawy/odbioru towaru. Drugim przypadkiem jest dojazd do Centrum Materiałów Budowalnych, a wjazd będzie możliwy tylko od strony skrzyżowania z ulicą Gen. de Gaulle’a. Ostatnim przypadkiem jest dojazd do ulicy Torowej oraz do łącznika z ulicą Staromiejską, a wjazd będzie możliwy tylko od strony Gliwic.

Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu, objazd wyłączonego z ruchu odcinka ulicy Wolności będzie poprowadzony następującymi odcinkami dróg. Dla pojazdów jadących od strony Gliwic i dzielnicy Maciejów objazd będzie prowadził ulicami Piłsudskiego, Roosevelta, Gen. de Gaulle’a, natomiast dla pojazdów jadących od centrum miasta Zabrze objazd będzie prowadził ulicami Dubiela, Niedziałkowskiego, Trocera.

Prace będą trwały około trzech miesięcy, a wszystkich mieszkańców i kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania tymczasowego. Przebudowa tego newralgicznego fragmentu zabrzańskiego torowiska jest elementem realizowanego przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” i jest współfinansowana przez Unię Europejską. W postępowaniu przetargowym wpłynęło siedem ofert, a za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy TOR-KRAK Sp. z o.o. wartości niemal 10 mln zł netto (blisko 12,3 mln zł brutto). Aby dowiedzieć się więcej na temat tej inwestycji, zachęcamy

