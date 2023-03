Zawody narciarskie w ramach programu Aktywne Zabrze 2023

W Ośrodku Narciarskim Złoty Groń w Istebnej już w najbliższą niedzielę, 5 marca, odbędą się niezwykłe zawody narciarskie. To właśnie tam zorganizowane zostaną w ramach programu Aktywne Zabrze 2023, a ich celem jest propagowanie uprawiania narciarstwa zjazdowego oraz krzewienie sportowego stylu życia wśród mieszkańców miasta.

Zawody odbędą się w konkurencji slalom gigant (GS) i przystąpić do nich może każdy, bez względu na wiek – zarówno najmłodsi (od 2016 rocznika włącznie), jak i osoby dorosłe. Co ważne, wzięcie udziału w zawodach to doskonała okazja do podniesienia swojego poziomu sportowego oraz wyłonienia najlepszych narciarzy zjazdowych.

Aby zgłosić się do zawodów, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej www.aktywnezabrze.pl. Maksymalna liczba uczestników wynosi 150 osób, więc warto się pospieszyć i już teraz zapisać się do zawodów.

Nie przegap okazji, aby wziąć udział w wyjątkowych zawodach narciarskich i spróbować swoich sił w konkurencji slalom gigant (GS). Zapisy oraz regulamin dostępne są na stronie www.aktywnezabrze.pl.