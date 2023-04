Udany XVIII miting pływacki w Aquarius Kopernik w Zabrzu

Zawody mają charakter cykliczny i odbywają się dwa razy w roku, na wiosnę i zimę. Cieszą się one zainteresowaniem wśród klubów z regionu śląskiego, a także wpływają na uatrakcyjnienie kalendarza pływackiego w mieście. W tegorocznej edycji w rywalizacji wzięli udział pływacy z roczników 2015 i młodszych, aż do 2008 roku. Każdy z uczestników miał prawo do startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz jednej sztafecie (z wyjątkiem roczników 2015-2012, dla których sztafety nie były przewidziane).

Zawody zostały przeprowadzone seriami na czas, a zwycięstwo w danej konkurencji zależało od uzyskanego czasu. W trakcie zawodów obowiązywały przepisy Polskiego Związku Pływackiego oraz Międzynarodowej Federacji Pływackiej. Miting pływacki stanowił wspaniałą okazję do rywalizacji dla młodych pływaków oraz propagowania sportu wśród mieszkańców Zabrza.

źródło: UM Zabrze