Urząd Stanu Cywilnego Zabrze – USC

Od jutra, 1 lutego, można składać elektroniczne wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Jeżeli rodzic czy opiekun złoży prawidłowy wniosek w terminie między 1 lutym a 30 kwietnia 2023 r. to ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 […]