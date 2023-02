Zabrzańska Policja poszukuje gwałciciela

AKTUALIZACJA: MĘŻCZYZNA ZOSTAŁ JUŻ ZATRZYMANY PRZEZ POLICJĘ

Jak poinformowała policja:



Dziękujemy za wszystkie udostępnienia, Zabrzańskim policjantom udało się ustalić tożsamość mężczyzny, którego wizerunek publikowaliśmy.

Policjanci z Zabrza szukają sprawcy zgwałcenia, do którego doszło 24 stycznia. Aby ustalić jego dane, publikujemy wizerunek zarejestrowany na nagraniu z monitoringu. Prosimy o pomoc w rozpoznaniu mężczyzny na nagraniu. Osoby, które go znają, proszone są o kontakt z policją pod numerem 47 8543 200 lub poprzez alarm 112. Gwarantujemy anonimowość.

Zabrzańska policja dąży do ujęcia sprawcy, który dokonał okrutnego czynu w nocy z 23 na 24 stycznia 2023 roku. W trakcie swojego postępowania, prokurator podjął decyzję o ujawnieniu wizerunku mężczyzny, który używając oszustwa, nakłonił 17-latkę na wspólną podróż z Sosnowca do Zabrza. Tam, w pustostanie, dokonał jej zgwałcenia i ukradł jej telefon oraz zegarek. Wizerunek sprawcy został uchwycony przez kamery monitorujące autobus, którym podróżowali razem z Katowic do Zabrza.

Jeżeli ktoś z Państwa rozpozna mężczyznę na opublikowanym zdjęciu, prosimy o natychmiastowy kontakt z zabrzańską Policją pod numerem 47 8534 200 lub z najbliższą jednostką Policji pod numerem alarmowym 112. Zabrzańska policja gwarantuje pełną anonimowość wszystkim osobom, które zdecydują się na współpracę w tej sprawie.