Wernisaż 29. Międzynarodowego Festiwalu Rysowania w Zabrzu. Tematem moda i historia miasta

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:21 pm• Kultura, Ważne w mieście

11 września 2026 roku w Galerii MOK Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej 29. Międzynarodowego Festiwalu Rysowania. Wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczysta gala wręczenia nagród, a tegoroczna edycja festiwalu poświęcona jest modzie i jej związkom z historią Zabrza. Początek o godz. 13.00.

„Co nosiło Zabrze?” – moda jako zapis historii miasta

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Rysowania odbywa się pod hasłem „Co nosiło Zabrze? Modowa podróż w czasie”.

Uczestnicy przyglądają się strojom charakterystycznym dla różnych okresów i środowisk związanych z miastem. Inspiracją są między innymi stroje ludowe, ubrania robocze, podomki, garnitury, suknie oraz garsonki.

Organizatorzy zwracają uwagę na to, że sposób ubierania się może być również źródłem wiedzy o codziennym życiu mieszkańców, wykonywanej pracy czy zmianach społecznych. W przypadku Zabrza temat ten łączy się szczególnie z przemysłową historią miasta i jego wielokulturowym dziedzictwem.

Na wystawie znajdą się nagrodzone i zakwalifikowane prace

W Galerii MOK zaprezentowane zostaną prace nagrodzone oraz zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej.

Oceny dokonało jury w składzie: dr Małgorzata Rozenau, dr Joanna Zdzienicka-Obałek oraz prof. Antoni Cygan, który przewodniczył pracom jury.

Jednym z ważnych elementów festiwalu jest rysowanie z natury. Uczestnicy mierzą się z obserwacją modela i próbą uchwycenia nie tylko wyglądu stroju, ale również gestu, detalu i charakteru przedstawianej sceny.

Festiwal Rysowania w Zabrzu organizowany jest od 29 lat

Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Rysowania jest Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu. Wydarzenie organizowane jest od 29 lat i łączy młodych twórców, pedagogów oraz osoby zainteresowane rysunkiem.

Wernisaż połączony z galą wręczenia nagród odbędzie się 11 września o godz. 13.00 w Galerii MOK Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.

źródło: UM Zabrze

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