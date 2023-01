WOŚP Bytom 2023

Co roku Bytom uczestniczy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy! Tym razem będą organizować wydarzenia takie jak aukcje i zbiórki na wsparcie organizacji charytatywnej w 3 różnych miejscach – Hali na Skarpie i Lodowisku im. Braci Nikodemowiczów w Bytomiu. Co roku inspirujemy naszą lokalną społeczność do pomocy w ważnej sprawie — a w 2023 r. tą sprawą jest walka z sepsą. Dołącz do nas na tym corocznym wydarzeniu i pokaż swoje wsparcie!

29 stycznia zapraszamy wszystkich do Bytomia na wspólne świętowanie dnia zabawy i rozrywki. Od 15:00 do 20:00 czekać będzie na Was mnóstwo atrakcji, m.in. Jarmark Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, występ mażoretek, Orkiestra Power of Winds, a o 20:00 rozświetlmy niebo Światełkiem do Nieba. Warto podkreślić, że bytomski jarmark powstał przy współudziale lokalnych organizacji, działaczy, władz miasta, przedsiębiorców i mieszkańców naszego miasta. W Bytomiu organizujemy imprezę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Począwszy od godziny 15:00, będziemy mieli zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, a także przekąski, takie jak kawa i herbata. Dołącz do nas w słusznej sprawie!

Warto wspomnieć, że oprócz siedziby w Bytomiu, Oddział ZHP jest również aktywnym uczestnikiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki hojnemu wysiłkowi ponad 200 wolontariuszy zorganizowano licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a 30 Firmowych Puszek Stacjonarnych umieszczono w Bytomiu, Tarnowskich Górach i Radzionkowie jako punkty zbiórki darów w styczniu.

Lodowisko im. Bracia Nikodemowiczów zaprasza na zabawę w rytmie discko od godziny 12:00. Jest też otwarta skrzynka na datki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Całą zabawę na lodzie poprowadzi DJ Marek Hus swoją niesamowitą muzyką!

Więcej informacji na: https://www.bytom.pl/aktualnosci/index/Chcemy-wygrac-z-sepsa-W-Bytomiu-trwa-final-31.-Wielkiej-Orkiestry-Swiatecznej-Pomocy/idn:39006