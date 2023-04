Wystawa prac Rafała Olbińskiego w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Pragniemy zwrócić uwagę, że w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, mieszczącym się przy ul. 3 Maja 19, można zwiedzić ekspozycję dzieł Rafała Olbińskiego. Na wystawie zaprezentowano ponad 180 utworów tego znakomitego twórcy. Najwięcej z nich to projekty okładek i ilustracji do czasopism, które często są niezależnymi obrazami. Goście ekspozycji będą mogli również podziwiać rzadko wystawiane plakaty, rysunki oraz litografie warsztatowe. Wystawa będzie otwarta aż do 22 kwietnia 2023 roku.

Rafał Olbiński to jeden z najistotniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów współczesnych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Jego prace można podziwiać na co dzień w renomowanych galeriach i muzeach na całym świecie, takich jak The National Arts Club w Nowym Jorku, Smithsonian Institute and Library of Congress w Waszyngtonie, czy Suntory Museum w Osace. Są one także dumą licznych kolekcji prywatnych w USA, Japonii i Europie, w tym również w Polsce. O dużym uznaniu twórcy, będącego reprezentantem polskiej szkoły plakatu, świadczą liczne nagrody. Zdobył już ponad 150 z nich, w tym m.in. złote i srebrne medale przyznawane przez Art Directors Club of New York i Society of Illustrators w Nowym Jorku i Los Angeles oraz paryską „Prix Savignac” – odpowiednik Oscara, za „najbardziej niezapomniany plakat na świecie”.

Ekspozycja, trwająca do 22 kwietnia 2023 roku, pozwala na zobaczenie najbardziej charakterystycznych dzieł Rafała Olbińskiego z okresu Warszawa – Nowy Jork. Prezentowana jest ona w odrestaurowanym budynku Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3 Maja 19, który kiedyś pełnił funkcję pierwszej siedziby starostwa powiatowego w Zabrzu, a dziś imponuje swoją przestrzenią.

Wystawa obejmuje ponad 180 eksponatów. Dominują wśród nich projekty okładek i ilustracji do czasopism, często stanowiące samodzielne obrazy, ukazujące aktualne problemy polityczno-gospodarcze oraz społeczne. Jednym z najbardziej znanych, zaprojektowanych na okoliczność rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie, jest okładka magazynu Der Spiegel. Motyw przewodni okładki odnosi się do greckiego mitu Porwanie Europy, gdzie byk jednocześnie symbolizuje uścisk dłoni. Ten pomysł został później wykorzystany w wielu obrazach, a także doczekał się realizacji w postaci rzeźby. Wśród plakatów prezentowanych na wystawie najliczniejszą grupę stanowią plakaty teatralne i operowe, będące graficzną syntezą poruszanych tematów. Dodatkowo można zobaczyć plakaty promujące Nowy Jork oraz Zabrze. Zwiedzający wystawę będą mieli również okazję podziwiać rzadko prezentowane rysunki i litografie warsztatowe, które Rafał Olbiński tworzył podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Motywy pojawiające się w malarstwie z tego okresu stały się inspiracją do późniejszego powstania Baśni o miłości i innych dziwnych przypadkach, w których artysta wykorzystuje wątki filozoficzno-moralizatorskie.