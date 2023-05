Zatrzymano 36-latka za przemoc wobec siostry, groźby i uszkodzenie mienia

W ciągu ostatnich kilku dni, funkcjonariusze z Komisariatu III Policji w Zabrzu zostali poinformowani o przypadku uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia oraz groźbach karalnych, których ofiarą była 34-letnia mieszkanka miasta. Okazało się, że sprawcą tych przestępstw był starszy brat kobiety, który został wcześniej notowany za przestępstwa z użyciem przemocy.

36-letni mężczyzna został aresztowany i osadzony w policyjnej celi, a policjanci z Referatu Kryminalnego przystąpili do zbierania materiału dowodowego w celu przedstawienia mu zarzutów za groźby karalne, uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciała. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny, co oznacza, że przez cały czas trwania postępowania musi zgłaszać się na komisariacie policji. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Warto zauważyć, że przestępstwo groźby karalnej jest poważnym przestępstwem, które jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Organom ścigania nie wolno wszczynać postępowania bez inicjatywy ze strony osoby, która czuje się zagrożona. Należy jednak pamiętać, że każdy ma prawo czuć się bezpiecznie i nikt nie powinien tkwić w strachu. W takiej sytuacji warto skontaktować się z organami ścigania, które służą pomocą i mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

źródło: Policja Zabrze

autor: red. Kamil Bendowski – Portal Nowiny Zabrzańskie