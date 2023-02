13 lutego rozpoczyna się przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu

Nadszedł czas na modernizację torowiska tramwajowego w Zabrzu. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK z siedzibą w Krakowie rozpocznie działania już 13 lutego, które dotyczyć będą ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Torową do skrzyżowania z ul. Gen. de Gaulle’a.

Ruch pojazdów zostanie ograniczony w związku z przebudową torowiska tramwajowego. Wyjątek stanowić będą pojazdy zaopatrzenia placówek handlowych i usługowych w rejonie robót, którym wjazd będzie dozwolony jedynie od strony Gliwic. Postój tych pojazdów jest dozwolony tylko w czasie dostawy/odbioru towaru.

Pojazdy dojeżdżające do Centrum Materiałów Budowalnych będą mieć dostęp jedynie od strony skrzyżowania z ul. Gen. de Gaulle’a, a pojazdy dojeżdżające do ul. Torowej i łącznika z ul. Staromiejską będą mieć dostęp jedynie od strony Gliwic.

Pojazdy, które obecnie parkują w rejonie ul. Wolności, będą miały do dyspozycji tymczasowy pas postojowy na jezdni ul. Wolności, przed skrzyżowaniem z ul. Torową, jadąc od strony Gliwic.