Zabrze STRACI 60 mln zł rocznie z powodu Nowego Ładu?

Złożyłam projekt uchwały, która była apelem do Premiera o zwiększenie udziału samorządów w podatkach. Samorząd ma bardzo dużo zadań zleconych do zrealizowania, niestety nie idzie to w parze ze środkami przeznaczonymi na realizację tych celów. Niestety, podczas ostatniej sesji Rady Miasta, jeden z radnych PiSu złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad tego projektu i skierowanie go do Komisji Budżetu i Inwestycji.

Dlaczego?

Pan Radny nie jest pewien czy miasto traci na Polskim Ładzie, a nawet ma przekonanie, że na tym zyskujemy.

W najbliższy poniedziałek Komisja zajmie się tym tematem. Mam nadzieję, że projekt uchwały wróci na lutową sesję Rady Miasta i zostanie przegłosowany bez żadnych wątpliwości.