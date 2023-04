15 poszukiwanych zatrzymanych przez rudzką policję podczas weekendu

W ostatni weekend policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali aż 15 poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości osób. Przestępcy, którzy ukrywali się przed policją, by uniknąć kary za swoje czyny, trafili już do aresztów, zakładów karnych, lub zdecydowali się na zapłacenie grzywny. Ci, którzy postanowili skorzystać z ostatniej opcji, zwolnili się tym samym z dalszych kłopotów z policją, a sądy mogły zakończyć ich sprawy.

Poszukiwani listami gończymi oraz nakazami doprowadzeń do aresztu często zmieniali miejsca zamieszkania oraz pracę, a także ukrywali się u rodziny lub znajomych. Okres świąteczny to dla policjantów okazja, by zwiększyć wysiłki na rzecz schwytania ukrywających się przestępców, którzy odwiedzają swoje rodziny w tym czasie. Statystyki z poprzednich lat pokazują, że święta to czas, w którym policja zatrzymuje najwięcej poszukiwanych.

Niestety, dla stróżów prawa, okres świąteczny to czas intensywnej pracy, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców. Policja jest nieugięta wobec przestępców, którzy próbują wymknąć się przed wymiarem sprawiedliwości. Najczęściej poszukiwani to osoby, które zalegają z zapłatą grzywny, co niekiedy wynosi zaledwie kilka tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać, że zaległości wobec wymiaru sprawiedliwości nie przedawniają się, a są zamieniane na kary więzienia, które są nieuchronne.