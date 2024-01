Saletra czy saletrzak – który nawóz warto zastosować na wiosnę?

Napisane przez mikolajczarnecki• 8:13 pm• Ciekawostki

Wraz z nadejściem wiosny rolnicy stają przed ważnym dylematem dotyczącym wyboru odpowiedniego nawozu. O tej porze roku niebagatelną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie gleby do okresu wegetacyjnego. Należy wówczas podjąć szereg decyzji, a jedna z nich dotyczy wyboru właściwego nawozu. Wśród dostępnych możliwości znajdują się między innymi saletra oraz saletrzak. Są to dwa popularne nawozy azotowe. Który lepiej sprawdzi się na wiosnę – saletra czy saletrzak? Czytaj dalej, poznaj charakterystykę obu opcji i dowiedz się, jak podjąć najlepszą dla swoich upraw decyzję.

Czym charakteryzuje się saletra?

Saletra to jeden z najstarszych nawozów, który od wieków znajduje zastosowanie w rolnictwie. Wyróżnia się on wysoką zawartością azotu. Taki skład wpływa pozytywnie na tempo wzrostu roślin. Na korzyść saletry przemawia również łatwa przyswajalność. Korzenie świetnie radzą sobie z pobieraniem nawozu zmieszanego z glebą.

Co musisz wiedzieć o saletrzaku?

Saletrzak to potoczna nazwa odnosząca się do mieszanki azotanu amonu, wapienia oraz dolomitu. W praktyce stanowi on formę nawozu naturalnego, który jest powszechnie wykorzystywany przez rolników. Do najważniejszych cech charakterystycznych saletrzaka należy struktura azotu. Występuje on pod postacią amonową. Ten czynnik sprawia, że efekty stosowania są inne niż w przypadku saletry.

Saletra czy saletrzak na wiosnę – na czym polegają różnice?

W kilku aspektach saletra charakteryzuje się innymi właściwościami niż saletrzak. Jedna z podstawowych różnic dotyczy szybkości działania. Przy zastosowaniu saletry możesz spodziewać się wcześniejszych rezultatów. Wynika to z tego, że azot występuje w niej pod postacią azotanów wyróżniających się większą dostępnością. W przypadku saletrzaka należy wykazać się większą cierpliwością. Azot w formie amonowej potrzebuje więcej czasu, aby przyjąć formę sprzyjającą przyswajaniu przez rośliny.

Na korzyść saletry przemawia również stabilność chemiczna. Nawóz może być przechowywany bez zagrożenia wystąpienia hydrolizy. Z kolei saletrzak jest narażony na takie ryzyko, jeśli w miejscu składowania występują wilgotne warunki.

Warto również zwrócić uwagę na to, jak dwie przedstawione opcje wpływają na pH gleby. Otóż saletra amonowa przyczynia się do zwiększania zakwaszenia. Saletrzak wykazuje podobną tendencję, choć w mniejszym stopniu.

Saletra czy saletrzak na wiosnę – co wybrać?

Skoro znasz już podstawowe właściwości obu nawozów, to pora odpowiedzieć na pytanie o to, który z nich sprawdzi się lepiej. Czy lepszym wyborem będzie saletra, czy saletrzak na wiosnę? Ostateczną decyzję należy podjąć na podstawie szeregu czynników. Trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim rodzaj uprawy, warunki glebowe oraz preferencje rolnika. Wiosna stanowi okres intensywnego wzrostu roślin, więc kluczowe okazuje się dostarczenie niezbędnej ilości azotu. Pozostaje jednak kwestia tego, w jakim tempie musi przebiegać ten proces. Jeżeli zależy Ci na natychmiastowym wsparciu upraw w początkowym okresie wegetacji, zdecyduj się na saletrę. Warunki sprzyjające zastosowaniu saletry występują zwłaszcza na samym końcu sezonu zimowego. Po zakończeniu zimy rośliny potrzebują szybkiej regeneracji. Warto zatem wykorzystać formę azotanową do pierwszej dawki.

Z drugiej strony, choć saletrzak działa nieco wolniej, to zapewnia efekty utrzymujące się przez dłuższy okres. Oprócz tego forma amonowa działa lepiej w niskich temperaturach. Doskonale odpowiada zatem warunkom utrzymującym się na przełomie zimy i wiosny. Wszak o tej porze roku regularnie zdarzają się wahania temperatur, a nawet przymrozki. W takich okolicznościach saletrzak okaże się skuteczniejszy od saletry. Słowem, należy zatem dopasować wykorzystywane techniki do aktualnych warunków. Pamiętaj też, że kluczem do sukcesu nawożenia jest stosowanie dobrej jakości preparatów. Nawozy o doskonałych parametrach z powodzeniem znajdziesz dziś nawet online – np. na platformie eAgro.

Visited 17 times, 1 visit(s) today