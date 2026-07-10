90 lat historii, kultury i pasji. Jubileuszowa wystawa Muzeum Miejskiego w Zabrzu już otwarta

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:16 pm• Ważne w mieście

Muzeum Miejskie w Zabrzu świętuje wyjątkowy jubileusz 90-lecia swojej działalności. Z tej okazji przygotowano wystawę „Otwarte. Od 90 lat!”, która poprzez wyjątkową kolekcję plakatów przypomina najważniejsze momenty z historii jednej z najważniejszych instytucji kultury w mieście. Uroczysty wernisaż zgromadził licznych gości, a jubileusz stał się okazją do wspólnego spojrzenia na dziewięć dekad pracy na rzecz ochrony i popularyzacji lokalnego dziedzictwa.

Jubileusz Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Rok 2026 jest dla Muzeum Miejskiego w Zabrzu szczególny. Instytucja obchodzi 90-lecie swojej działalności, będąc od dziesięcioleci miejscem pielęgnowania pamięci o historii miasta, regionu oraz jego mieszkańców. Z tej okazji w Galerii Café Silesia odbył się uroczysty wernisaż jubileuszowej wystawy „Otwarte. Od 90 lat!”, która stanowi nie tylko podsumowanie bogatej historii muzeum, ale również pokazuje, jak na przestrzeni lat zmieniały się sposoby prezentowania kultury i zachęcania mieszkańców do udziału w wydarzeniach.

Wydarzenie przyciągnęło przedstawicieli środowisk kulturalnych, samorządowych, pasjonatów historii oraz licznych mieszkańców Zabrza. Jubileuszowa inauguracja stała się okazją do wspomnień, rozmów oraz podkreślenia roli, jaką muzeum odgrywa w życiu miasta od niemal stulecia.

Ponad 90 plakatów opowiada historię instytucji

Najważniejszym elementem jubileuszowej ekspozycji jest kolekcja ponad 90 plakatów dokumentujących działalność Muzeum Miejskiego w Zabrzu na przestrzeni dziewięciu dekad. Każdy z nich jest świadectwem swojej epoki i pokazuje nie tylko wydarzenia organizowane przez muzeum, ale również zmieniające się trendy w projektowaniu graficznym oraz komunikacji z odbiorcami.

Plakat jako świadek historii

Prezentowane materiały przypominają o licznych wystawach, projektach edukacyjnych i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez muzeum. Zwiedzający mogą prześledzić ewolucję estetyki plakatów – od klasycznych projektów sprzed wielu lat po współczesne realizacje.

Szczególną uwagę zwracają prace artystów związanych z Polską Szkołą Plakatu, której dorobek przez lata wyznaczał standardy projektowania graficznego nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Obok nich znalazły się również projekty twórców współpracujących z Muzeum Miejskim w Zabrzu, dzięki czemu wystawa prezentuje szerokie spektrum artystycznych inspiracji.

Powrót do początków muzeum

Jubileuszowa ekspozycja przypomina również historię samej instytucji. Pierwsza wystawa muzealna została udostępniona zwiedzającym 1 kwietnia 1936 roku. Od tamtej pory Muzeum Miejskie w Zabrzu nieprzerwanie dokumentuje dzieje miasta, gromadzi cenne eksponaty i prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do mieszkańców w różnym wieku.

Przez 90 lat muzeum stało się miejscem spotkań miłośników historii, sztuki i regionalnego dziedzictwa. Organizowane wystawy, wykłady, warsztaty oraz liczne wydarzenia popularyzujące wiedzę o Zabrzu sprawiły, że instytucja zajmuje ważne miejsce na kulturalnej mapie miasta.

Wernisaż zgromadził licznych gości

Uroczyste otwarcie wystawy było wydarzeniem, które zgromadziło szerokie grono uczestników. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele instytucji kultury, władz samorządowych, partnerów muzeum, mieszkańcy oraz osoby od lat związane z działalnością placówki.

Spotkanie miało wyjątkowy charakter. Nie zabrakło wspomnień dotyczących historii muzeum, rozmów o jego rozwoju oraz refleksji nad znaczeniem ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jubileusz stał się także okazją do podziękowania wszystkim osobom, które przez lata współtworzyły historię tej instytucji.

Wystawa, którą warto zobaczyć

„Otwarte. Od 90 lat!” to propozycja zarówno dla miłośników historii, jak i osób zainteresowanych grafiką użytkową oraz sztuką plakatu. Ekspozycja pokazuje, jak zmieniało się muzeum wraz z miastem i jego mieszkańcami, a jednocześnie przypomina, że kultura pozostaje ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości.

Jubileuszowa wystawa pozwala spojrzeć na historię Muzeum Miejskiego w Zabrzu z nieco innej perspektywy. Zamiast tradycyjnej kroniki prezentuje opowieść zapisaną na plakatach, które przez dziesięciolecia zachęcały mieszkańców do odwiedzania kolejnych ekspozycji i uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta.

Osoby, które jeszcze nie odwiedziły Galerii Café Silesia, mają doskonałą okazję, by zobaczyć wyjątkową kolekcję materiałów dokumentujących dziewięć dekad działalności muzeum oraz przekonać się, jak ważną rolę instytucja odgrywała i nadal odgrywa w zachowaniu historii oraz dziedzictwa Zabrza.

Źródło: UM Zabrze

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