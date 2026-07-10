Zabrze stawia na kulinaria. Ruszył nabór do pierwszej edycji Zabrzańskiego Festiwalu Smaków

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:18 pm• Biznes, Ważne w mieście

Zabrze chce pokazać swoje kulinarne oblicze i udowodnić, że miasto ma wiele do zaoferowania miłośnikom dobrego jedzenia. Właśnie ruszył nabór restauracji, kawiarni, cukierni i innych lokali gastronomicznych do pierwszej edycji Zabrzańskiego Festiwalu Smaków. To inicjatywa, która ma promować lokalnych przedsiębiorców, zachęcać mieszkańców do odkrywania nowych miejsc oraz stworzyć wyjątkową kulinarną mapę miasta.

Pierwsza edycja Zabrzańskiego Festiwalu Smaków

Zabrze przygotowuje się do inauguracji wydarzenia, które ma szansę stać się jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw promujących lokalną gastronomię. Organizatorzy zapraszają do udziału restauracje, kawiarnie, cukiernie oraz inne lokale gastronomiczne, które chcą zaprezentować swoją ofertę szerokiemu gronu odbiorców.

Celem festiwalu jest nie tylko promocja przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej, ale również pokazanie, że Zabrze jest miastem pełnym interesujących smaków, różnorodnych kuchni i miejsc, które warto odwiedzić. Organizatorzy liczą, że wydarzenie zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z lokalnej oferty, a gości spoza miasta przekona, że Zabrze ma wiele do zaoferowania także pod względem kulinarnym.

Kulinarna mapa Zabrza

Jednym z głównych założeń festiwalu jest stworzenie wyjątkowej Mapy Gastronomicznej Zabrza. Dzięki niej uczestnicy będą mogli poznać lokale biorące udział w wydarzeniu i zaplanować własną kulinarną podróż po mieście.

Organizatorzy chcą w ten sposób przełamać powtarzany od lat stereotyp, że „w Zabrzu nic się nie dzieje”. Festiwal ma udowodnić, że miasto dysponuje bogatą i zróżnicowaną ofertą gastronomiczną, którą warto odkrywać niezależnie od kulinarnych upodobań.

Flagowe dania w festiwalowej cenie

Każdy lokal uczestniczący w wydarzeniu przygotuje specjalną propozycję dla gości. Może to być autorskie danie, wyjątkowy deser lub specjalnie skomponowany zestaw festiwalowy oferowany w cenie 29 zł.

Szansa na prezentację najlepszych smaków

Przyjęta formuła pozwala restauratorom zaprezentować swoje flagowe potrawy w atrakcyjnej cenie. Organizatorzy dopuszczają również możliwość odpowiedniego dostosowania wielkości porcji, dzięki czemu lokale mogą przygotować specjalne wersje swoich propozycji stworzone z myślą o festiwalu.

To rozwiązanie ma zachęcić mieszkańców do odwiedzania nowych miejsc i spróbowania dań, po które być może na co dzień by nie sięgnęli.

Naklejki i gastronomiczna zabawa dla mieszkańców

Festiwal nie ograniczy się wyłącznie do degustacji potraw. Organizatorzy przygotowali także akcję promocyjną angażującą mieszkańców oraz wszystkich uczestników wydarzenia.

Odwiedzając kolejne festiwalowe lokale, będzie można zbierać specjalne naklejki i umieszczać je na okolicznościowej Mapie Gastronomicznej Zabrza. Taka forma zabawy ma zachęcić do poznawania nowych restauracji, kawiarni i cukierni oraz odkrywania kulinarnej różnorodności miasta.

Dzięki temu uczestnicy będą mogli stworzyć własną gastronomiczną trasę i przekonać się, jak wiele ciekawych miejsc działa na terenie Zabrza.

Co zyskają lokale biorące udział w festiwalu?

Dla przedsiębiorców udział w wydarzeniu oznacza nie tylko możliwość zwiększenia liczby odwiedzających, ale również szeroką promocję.

Lokale uczestniczące w pierwszej edycji Zabrzańskiego Festiwalu Smaków mogą liczyć między innymi na obecność w materiałach promocyjnych wydarzenia, promocję w mediach społecznościowych oraz umieszczenie na oficjalnej Mapie Gastronomicznej Zabrza. To szansa na zaprezentowanie swojej oferty zarówno mieszkańcom, jak i osobom odwiedzającym miasto.

Wielki finał podczas Zabrzańskiego Września

Kulminacyjnym momentem festiwalu będzie wielki finał zaplanowany na 26 września. Wydarzenie odbędzie się podczas pikniku „Zabrzański Wrzesień”, który zainauguruje obchody Święta Miasta Zabrze.

Finał zostanie zorganizowany na Arenie Zabrze, w Strefie Kibica. Będzie to okazja do podsumowania pierwszej edycji festiwalu, promocji uczestniczących lokali oraz wspólnego świętowania sukcesu inicjatywy.

Zgłoszenia już trwają

Organizatorzy zachęcają wszystkie restauracje, kawiarnie, cukiernie i lokale gastronomiczne do zgłoszenia swojego udziału. Pierwsza edycja Zabrzańskiego Festiwalu Smaków ma być początkiem wydarzenia, które na stałe wpisze się w kalendarz miejskich imprez i stanie się ważnym elementem promocji Zabrza.

To również szansa na wspólne budowanie pozytywnego wizerunku miasta, wsparcie lokalnych przedsiębiorców oraz pokazanie, że Zabrze to miejsce, w którym można odkrywać ciekawe smaki, odwiedzać klimatyczne lokale i poznawać kulinarne pasje mieszkańców.

Źródło: UM Zabrze

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