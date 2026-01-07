Co robić w Zabrzu w dniach 5–11 stycznia 2026? Sprawdzamy najciekawsze wydarzenia tygodnia

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:15 pm• Ważne w mieście

Zabrze nie zwalnia tempa na początku 2026 roku. W dniach od 5 do 11 stycznia mieszkańcy oraz goście miasta będą mogli skorzystać z wyjątkowo bogatej oferty wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, społecznych i rekreacyjnych. W harmonogramie znalazły się spektakle teatralne, seanse filmowe, koncerty, warsztaty, spotkania tematyczne, wydarzenia religijne oraz inicjatywy prozdrowotne. To tydzień, który pokazuje, że Zabrze tętni życiem także zimą.

Poniżej przedstawiamy pełny i szczegółowy przegląd wszystkich wydarzeń zaplanowanych na ten okres – dzień po dniu.

Poniedziałek, 5 stycznia – kino i twórcza praca z gliną

Tydzień rozpoczyna się od propozycji filmowych i artystycznych. O godzinie 16:00 w Kinie Roma wyświetlany będzie film „Camper”. Wieczorem, o 19:40, widzowie będą mogli obejrzeć kolejną projekcję – „Pomoc domowa”.

Dla osób ceniących zajęcia manualne i twórcze przygotowano warsztaty „Lepimy i szkliwimy”, które rozpoczną się o godzinie 17:00 w Społecznym Domu Kultury w Rokitnicy przy ul. Wajzera 21. To płatne zajęcia ceramiczne (30 zł od osoby), skierowane do osób dorosłych i młodzieży.

Wtorek, 6 stycznia – Orszak Trzech Króli w przestrzeni miasta

Wtorek upływa pod znakiem jednego z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w kalendarzu miejskim. O godzinie 14:00 wyruszy Orszak Trzech Króli. Trzy barwne grupy, prowadzone przez symbolicznych monarchów, wyruszą z różnych części Zabrza, by wspólnie spotkać się przy stajence w kościele św. Anny. Wydarzenie ma charakter religijny, rodzinny i integracyjny, a jego oprawa co roku przyciąga licznych uczestników.

Środa, 7 stycznia – teatr, wsparcie społeczne i kino

Środa to jeden z bardziej intensywnych dni tygodnia. Teatr Nowy w Zabrzu zaprasza na spektakl „Scrooge. Opowieść wigilijna”, który zostanie wystawiony dwukrotnie – o godzinie 9:00 oraz 11:30.

Między 10:00 a 12:00 w Centrum Usług Społecznych przy ul. Stalmacha 7 odbędzie się spotkanie Grupy Samopomocowej dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (sala 203).

Po południu Kino Roma zaprasza na seans „Camper” o godzinie 16:00, a o 17:30 na film „Ścieżki życia”.

Czwartek, 8 stycznia – aktywność, teatr i film

Czwartek rozpoczyna się ponownie od spektakli „Scrooge. Opowieść wigilijna” w Teatrze Nowym – o godzinie 9:00 i 11:30. O 10:00 w Centrum Usług Społecznych zaplanowano zajęcia „Joga na ryczce – gimnastyka indywidualna” w ramach „Noworocznego Rozruchu”.

Popołudnie i wieczór wypełnią wydarzenia kulturalne. O 16:00 Kino Roma wyświetli film „Camper”, o 17:30 „Ścieżki życia”, a o 19:40 „Pomoc domowa”. O 19:00 Teatr Nowy zaprasza na spektakl „Freud się kłania”.

Piątek, 9 stycznia – zdrowie, koncert i kultura

Piątek ponownie rozpoczynają poranne spektakle „Scrooge. Opowieść wigilijna” w Teatrze Nowym (9:00 i 11:30). W godzinach 13:00–15:30 w Centrum Usług Społecznych odbędzie się wydarzenie prozdrowotne „9 tysięcy kroków dla zdrowia”.

Po południu Kino Roma zaprasza na seanse: „Camper” o 16:00 oraz „Ścieżki życia” o 17:30. O 18:00 w Domu Muzyki i Tańca rozpocznie się Koncert Noworoczny – wiedeńska gala opery, operetki i musicalu. Wieczór zamkną spektakl „Freud się kłania” (19:00, Teatr Nowy) oraz seans „Pomoc domowa” (19:40, Kino Roma).

Sobota, 10 stycznia – rodzinnie i muzycznie

Sobota przynosi wydarzenia plenerowe i rodzinne. Odbędzie się „Spacer zimowy Makoszowy” – zbiórka uczestników zaplanowana jest przed budynkiem przy ul. Legnickiej 35 (Żabka). O 10:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ul. Sikorskiego 74 ruszą bezpłatne warsztaty „Bajtel koduje”, poświęcone pierwszej pomocy i bezpieczeństwu w sieci.

O 16:00 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Biskupicach zaplanowano wspólne kolędowanie z chórem Klaser. Wieczorem Kino Roma pokaże „Pomoc domowa” (16:40), Teatr Nowy „Scrooge. Opowieść wigilijna” (17:00), a Dom Muzyki i Tańca zaprosi na Noworoczną Galę – Koncert Wiedeński (18:00).

Niedziela, 11 stycznia – kolędy, pasja i kino

Niedziela upłynie pod znakiem muzyki i spotkań tematycznych. W godzinach 16:00–18:00 w Społecznym Domu Kultury w Rokitnicy odbędzie się spotkanie „Retro audio Pasja – Spotkanie z winylem”, prowadzone przez P. Mielczarka (wstęp wolny).

O 16:30 i 17:30 w Kościele Bożego Ciała w Zabrzu Kończycach zaplanowano rodzinne koncerty kolęd i pastorałek. Równolegle Kino Roma oraz Teatr Nowy zapraszają na seanse i spektakle: „Pomoc domowa” (17:00), „Scrooge. Opowieść wigilijna” (17:00) oraz „Ścieżki życia” (19:20).

Zabrze aktywnie rozpoczyna nowy rok

Pierwszy pełny tydzień stycznia pokazuje, że Zabrze oferuje mieszkańcom niezwykle szeroką paletę wydarzeń – od kultury wysokiej, przez rozrywkę, po inicjatywy społeczne i zdrowotne. To doskonały moment, by wyjść z domu, spotkać się z innymi i rozpocząć 2026 rok w aktywny sposób.

Źródło: UM Zabrze

