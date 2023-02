Admiral Palast Zabrze – Odkryj niezwykłą architekturę Śląska już 25.02

Admiral Palast – ikona śląskiej architektury, jeden z najcenniejszych skarbów na mapie Górnego Śląska. To wyjątkowe miejsce, które zaskakuje nowoczesnymi rozwiązaniami, robi wrażenie swoją przemyślaną konstrukcją i wciąż zachwyca pięknem detalu. W najbliższą sobotę, 25 lutego, zapraszamy na niezwykłą podróż po tym wspaniałym zabytku, którą poprowadzi Józef Krzyk – znakomity dziennikarz, pisarz historyczny i prezes stowarzyszenia WRAZIDLOK, a towarzyszyć mu będzie dr Łukasz Zimnoch. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Miasto Zabrze.

Warto zaznaczyć, że w styczniu bieżącego roku, Miasto Zabrze stało się właścicielem tego niezwykłego hotelu Admiralspalast. To wyjątkowy zabytek i symbol miasta, o czym z dumą wypowiada się prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka-Szulik. Podpisanie aktu notarialnego to kolejny krok w dążeniu do przywrócenia obiektowi dawnej świetności. Pozwala to na podjęcie działań zmierzających do pozyskania funduszy na jego rewitalizację, co jest naszym celem. Chcemy, aby mieszkańcy miasta mieli możliwość korzystania z tego wyjątkowego skarbu architektury – podkreśla prezydent.

Miasto Zabrze przygotowywało się do przejęcia budynku i ratowania kolejnego klejnotu zabrzańskiej architektury przez wiele miesięcy. W październiku ubiegłego roku, podpisano umowę przedwstępną nabycia budynku przy ulicy Wolności 305.

Planowane przez Miasto Zabrze prace modernizacyjne pozwolą nadać obiektowi nowe funkcje i udostępnić go mieszkańcom.

Hotel AdmiralsPalast to niezwykły budynek przedwojenny, który określa się mianem zabrzańskiego drapacza chmur. Jego forma nawiązuje do amerykańskiej szkoły chicagowskiej i wyróżnia się stylowymi elementami modernistycznymi oraz sztuką art deco. Elewacje boczne zdobią piękne płaskorzeźby, przedstawiające twarze przedstawicieli pięciu kontynentów. Budynek wieńczy imponująca kopuła. Na parterze mieściła się kiedyś piwiarnia, później otwarto tu kawiarnię i restaurację z salą balową na 500 osób. Na dachu znajdował się tzw. ogród amerykański, z kręgiem tanecznym i miejscem dla 300 osób. Hotel oferował również 48 pokoi hotelowych.