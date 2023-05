Zatrzymanie młodych napastników po napadzie i znieważeniu policji

W Zabrzu doszło do napaści na 37-letniego mężczyznę, który został obrabowany i pobity przez dwóch młodych mężczyzn. Na szczęście świadkowie zdarzenia wezwali na miejsce interweniujących policjantów z Komisariatu IV Policji w Zabrzu, którzy natychmiast przystąpili do działań mających na celu zatrzymanie sprawców.

Zdarzenie miało miejsce na ulicy Gogolińskiej w Zabrzu, gdzie sprawcy, 22-letni mężczyzna i jego 19-letni kolega, zaatakowali 37-latka, skradli jego kurtkę i pobili. Pokrzywdzony próbował uciekać, jednak sprawcy szybko go dogonili i kontynuowali atak, bijąc i kopiąc swoją ofiarę. Na szczęście, na miejscu pojawiła się grupa świadków, którzy powiadomili o zdarzeniu policję.

Dzielnicowi z Komisariatu IV Policji w Zabrzu niezwłocznie przystąpili do działań i udało im się zatrzymać napastników. Podczas zatrzymania, sprawcy znieważyli interweniujących policjantów, za co usłyszeli kolejne zarzuty. Starszy z mężczyzn był wcześniej notowany między innymi za rozbój i pobicie, co skłoniło sąd do tymczasowego aresztowania obu młodych mężczyzn na okres trzech miesięcy.

W przypadku skazania, grozi im kara nawet do 12 lat więzienia. Jednocześnie, policja odzyskała skradzioną kurtkę należącą do ofiary. Takie działania funkcjonariuszy policji stanowią pozytywny przykład skutecznego działania organów ścigania w obronie obywateli i ich mienia.

źródło: Policja Zabrze

autor: red. Kamil Bendowski – Portal Nowiny Zabrzańskie