Analiza przeniesienia – jak odkrywa ukryte wzorce w psychoterapii?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• Ciekawostki

W psychoterapii psychodynamicznej jednym z najważniejszych narzędzi jest analiza przeniesienia. To proces, w którym terapeuta bada, jak pacjent odtwarza w relacji terapeutycznej swoje wcześniejsze, często nieświadome schematy emocjonalne i behawioralne. Dzięki temu możliwe jest dotarcie do głębszych warstw osobowości i zrozumienie źródeł trudności, z jakimi zmaga się pacjent. Jak podkreśla Marcin Kramek – psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel terapii skoncentrowanej na przeniesieniu – przeniesienie jest „oknem” do wewnętrznego świata pacjenta. To właśnie poprzez analizę przeniesienia możliwe jest uchwycenie mechanizmów, które na co dzień są ukryte w codziennych interakcjach.

Czym jest przeniesienie?

Przeniesienie to zjawisko, w którym pacjent nieświadomie przenosi na terapeutę emocje, oczekiwania i wzorce zachowań, które powstały w jego relacjach z ważnymi osobami z przeszłości – najczęściej rodzicami lub opiekunami.

Może ono przyjmować różne formy:

Pozytywne – pacjent darzy terapeutę zaufaniem, ciepłem, idealizuje go.

Negatywne – pojawia się złość, poczucie odrzucenia, podejrzliwość.

Mieszane – ambiwalentne uczucia, często zmienne w czasie.

Dlaczego analiza przeniesienia jest tak ważna?

Bez zrozumienia przeniesienia trudno dotrzeć do sedna problemów pacjenta. W codziennym życiu takie schematy mogą działać automatycznie i nieświadomie sabotować relacje czy decyzje. W gabinecie terapeuta ma szansę:

zauważyć, kiedy przeszłe doświadczenia wpływają na obecną relację terapeutyczną,

nazwać i omówić te zjawiska z pacjentem,

pomóc w przekształceniu destrukcyjnych wzorców w zdrowsze formy kontaktu.

Analiza przeniesienia w praktyce

W nurcie TFP (Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu) analiza przeniesienia jest fundamentem pracy. Terapeuta obserwuje zachowania i emocje pacjenta w czasie sesji, a następnie interpretuje je w kontekście jego historii życiowej.

Przykład:

Pacjent zaczyna spóźniać się na sesje i reaguje złością na przypomnienia. Terapeuta może odnieść to do wcześniejszych doświadczeń pacjenta, np. poczucia kontroli lub krytyki w dzieciństwie.

Korzyści dla pacjenta

Regularna praca z analizą przeniesienia może prowadzić do:

lepszego rozumienia swoich reakcji emocjonalnych,

świadomego kształtowania relacji z innymi,

zmniejszenia objawów zaburzeń osobowości,

poprawy jakości życia.

Podsumowanie

Analiza przeniesienia to jedno z najpotężniejszych narzędzi psychoterapii psychodynamicznej. Dzięki niej terapeuta i pacjent wspólnie odkrywają ukryte schematy relacyjne i emocjonalne, które mogą blokować rozwój i satysfakcjonujące relacje. Jak zauważa Marcin Kramek, praca nad przeniesieniem wymaga odwagi, ale daje trwałe efekty, które wykraczają poza gabinet terapeutyczny.

