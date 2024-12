Antresole magazynowe – sposób na efektywne wykorzystanie przestrzeni

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:45 pm• Ciekawostki

Przy rosnących kosztach najmu i ograniczonej dostępności powierzchni magazynowych, właściciele firm coraz częściej szukają rozwiązań pozwalających maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Antresole magazynowe i pomosty magazynowe to skuteczny sposób na zwiększenie dodatkowej powierzchni użytkowej bez konieczności zmiany lokalizacji.

System antresoli a zyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej

System antresoli opiera się na stabilnej konstrukcji z profili zamkniętych, dostosowanej do dużych obciążeń. Biuro projektowe, w oparciu o indywidualne potrzeby klienta, tworzy projekt uwzględniający specyfikę przestrzeni i planowane obciążenia. Konstrukcja może obejmować regały półkowe, system składowania paletowego oraz ergonomiczne schody. W zależności od potrzeb, możliwe jest zastosowanie bram przesuwnych lub dwuskrzydłowych w strefach załadunku. Współczesne rozwiązania pozwalają na stworzenie wielopoziomowych systemów przystosowanych do różnorodnych zastosowań. Na antresoli można zorganizować zarówno przestrzeń magazynową z regałami półkowymi, jak i powierzchnię biurową dla pracowników. Dzięki modułowej budowie, system można rozbudowywać etapami, dostosowując się do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa i warunków rynkowych. Profesjonalny montaż gwarantuje stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania nawet przy maksymalnym obciążeniu.

Pomosty magazynowe – funkcjonalność i bezpieczeństwo

Profesjonalnie zaprojektowane pomosty zwiększają efektywność wykorzystania przestrzeni w pionie. Antresole przemysłowe muszą spełniać surowe wymogi ppoż i bezpieczeństwa pracowników. Na podstawie warunków rynkowych i potrzeb klienta, możliwe jest etapowe wdrożenie lub rozbudowa systemu. Konstrukcja może służyć zarówno do składowania towarów handlowych, jak i utworzenia dodatkowej powierzchni biurowej.

Każda antresola to indywidualny projekt, uwzględniający specyfikę miejsca i planowane obciążenia. Wykonana z wytrzymałych profili zamkniętych konstrukcja gwarantuje stabilność nawet przy składowaniu ciężkich towarów produkcyjnych. System można uzupełnić o ergonomiczne schody i balustrady, zapewniające bezpieczną komunikację między poziomami. Przemyślany projekt uwzględnia też efektywne wykorzystanie przestrzeni pod podestem, gdzie często znajdują się regały paletowe lub miejsca składowania.

Zalety systemu antresoli

Podstawową zaletą jest ekonomiczne wykorzystanie dostępnej przestrzeni – przy minimalnym zajęciu podłogi zyskujemy znaczącą powierzchnię użytkową. Modułowa konstrukcja umożliwia łatwą adaptację do zmieniających się potrzeb. System można zintegrować z istniejącymi regałami magazynowymi. Montaż jest możliwy w działającym magazynie, co minimalizuje przestoje.

W zależności od specyfiki działalności, antresole magazynowe mogą znajdować różnorodne zastosowanie – od składowania materiałów produkcyjnych po organizację przestrzeni biurowej. Ta elastyczność sprawia, że inwestycja pozostaje opłacalna nawet przy zmianie profilu działalności.

Kompleksowe wsparcie dla klientów

Doświadczeni projektanci służą wsparciem na każdym etapie inwestycji – od wstępnej analizy potrzeb, przez projekt, po montaż i serwis. Zapraszamy do konsultacji – pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie uwzględniające specyfikę branży i trudne warunki magazynowe. Dzięki indywidualnemu podejściu, każdy system jest precyzyjnie dostosowany do potrzeb klienta, gwarantując maksymalną funkcjonalność i bezpieczeństwo umieszczonych na antresoli stanowisk pracy.

