Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców we wrześniu – doskonała okazja na rozwój biznesu w Zabrzu

Wrzesień 2024 roku w Zabrzu zapowiada się niezwykle intensywnie dla wszystkich, którzy planują rozwój własnej działalności gospodarczej lub pragną doskonalić swoje umiejętności przedsiębiorcze. Miasto Zabrze organizuje serię bezpłatnych szkoleń, które mają na celu wsparcie obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców.

Wsparcie dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców

Zabrze od lat stara się wspierać lokalnych przedsiębiorców poprzez różnorodne inicjatywy, a wrześniowe szkolenia są tego kolejnym dowodem. Organizatorzy zaplanowali szereg zajęć, które skierowane są zarówno do osób, które już prowadzą działalność gospodarczą, jak i tych, którzy dopiero rozważają rozpoczęcie własnego biznesu. Szkolenia te stanowią niepowtarzalną okazję do zdobycia cennych umiejętności i wiedzy, które mogą znacząco wpłynąć na sukces na rynku.

Program szkoleń – czego można się spodziewać?

Program szkoleń został starannie opracowany, aby odpowiedzieć na najważniejsze potrzeby współczesnych przedsiębiorców. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi tematami, takimi jak:

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej – krok po kroku, od formalności po praktyczne porady.

– krok po kroku, od formalności po praktyczne porady. Marketing i promocja firmy – jak skutecznie dotrzeć do klientów i budować markę.

– jak skutecznie dotrzeć do klientów i budować markę. Zarządzanie finansami – kluczowe aspekty prowadzenia księgowości i optymalizacji kosztów.

– kluczowe aspekty prowadzenia księgowości i optymalizacji kosztów. Pozyskiwanie funduszy – dostępne źródła finansowania oraz jak przygotować skuteczny wniosek o dotację.

Każde ze szkoleń prowadzone będzie przez doświadczonych specjalistów, którzy nie tylko przekażą teoretyczną wiedzę, ale również podzielą się praktycznymi wskazówkami i case studies z lokalnego rynku.

Jak skorzystać z oferty?

Szkolenia są całkowicie bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona, co oznacza, że decyduje kolejność zgłoszeń. Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu, należy wcześniej zarejestrować się przez formularz dostępny na stronie internetowej Miasta Zabrze. Organizatorzy zachęcają do szybkiej rejestracji, ponieważ zainteresowanie jest duże, a miejsca mogą szybko się wyczerpać.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Udział w szkoleniach to nie tylko możliwość zdobycia nowej wiedzy, ale również okazja do nawiązania cennych kontaktów biznesowych. Networking jest często kluczem do sukcesu, a spotkania z innymi przedsiębiorcami mogą zaowocować współpracą, która przyniesie obopólne korzyści.

Warto również podkreślić, że tego typu inicjatywy sprzyjają rozwojowi lokalnej gospodarki. Im lepiej przygotowani są przedsiębiorcy, tym silniejsza i bardziej konkurencyjna staje się lokalna społeczność biznesowa.

Podsumowanie

Wrześniowe szkolenia w Zabrzu to doskonała okazja dla każdego, kto chce rozwijać swoje umiejętności przedsiębiorcze lub dopiero planuje wejście na rynek. Bogaty program, doświadczeni prowadzący oraz możliwość bezpłatnego udziału sprawiają, że warto skorzystać z tej oferty. Nie zwlekaj, zarejestruj się już dziś i zainwestuj w swoją przyszłość!

INSTYTUCJA DYŻURY STACJONARNE W SIEDZIBIE ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KONTAKT Powiatowy Urząd Pracy WTOREK

8:00 – 15:00 Telefon:

32-273-97-82 Zakład Ubezpieczeń Społecznych WTOREK

8:00 – 14:00 Telefon:

32-273-97-78 Urząd Skarbowy WTOREK

11.00 – 15.00 Telefon:

32-273-97-77 Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Dyżur stacjonarny

30.09.2024

10:00 – 15:00 Telefon:

32-273-97-70 Kancelaria Prawna PONIEDZIAŁEK

14:00 – 17:00 Telefon:

32-273-97-70 PIĄTEK

7:30 – 10:30 Krajowa Izba Doradców Podatkowych 06.09.2024

11:00 – 15:00 Telefon:

32-273-97-77 27.09.2024

11:00 – 15:00

WIECEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU – 32 273 97 70 / 32 273 97 73

źródło: UM Zabrze

