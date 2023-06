Bezpłatne warsztaty tworzenia podcastów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu!

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu, ulokowanej na ulicy Wyzwolenia 4, odbędą się nader wyjątkowe warsztaty o tworzeniu podcastów. Czas rozpoczęcia wydarzenia został wyznaczony na godzinę 17:00. Niezmiernie cieszy fakt, że udział w tych fascynujących zajęciach jest absolutnie bezpłatny, a gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia w nich udziału. Pragniemy jednak zaznaczyć, że liczba miejsc jest ograniczona, zatem zalecamy jak najszybsze zgłoszenie swojej obecności.

Podcast to forma, która w ostatnim czasie zdobywa coraz większą popularność, przykuwając uwagę nowych entuzjastów. To możliwość słuchania w dowolnym czasie, wybranym zgodnie z własnym harmonogramem, sprawia, że staje się on niezwykle atrakcyjny szczególnie dla młodego pokolenia. Co więcej, podcasty dostarczają wiedzy na temat wielu pasjonujących zagadnień, które można zgłębiać na własne życzenie.

Naszą przewodniczką podczas tych wyjątkowych warsztatów będzie pani Paulina Świtała, wykazująca się profesjonalizmem w związku ze swoim zaangażowaniem na Wydziale Humanistycznym oraz Biurze Działalności Studenckiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pani Świtała jest nie tylko producentką warsztatów Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, lecz również pełni funkcję koordynatora Forum Festiwali Nauki w Polsce. Ponadto, jako autorka reportaży o tematyce społecznej oraz programów publicystyczno-naukowych i edukacyjnych, doskonale wpisuje się w obszar zainteresowań tych warsztatów. Nieodłącznym elementem jej doświadczenia zawodowego jest również szkoleniowa praca, obejmująca komunikację, autoprezentację, wystąpienia publiczne, media nowej generacji oraz strategie budowania wizerunku.

Warto podkreślić, że te warsztaty odbywają się w ramach projektu „Kryminalne zagadki Śląska vol. 5”, którego finansowanie zostało przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. To właśnie dzięki temu wsparciu możemy zapewnić Państwu tak interesujące i rozwijające spotkania.

Zapraszamy serdecznie do udziału w tych unikalnych warsztatach, które z pewnością okażą się wyjątkowym doświadczeniem dla każdego z uczestników.