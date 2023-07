Budowa Trybuny Zachodniej Areny Zabrze Rozpoczęta!

Trybuna Zachodnia Areny Zabrze, powstaje w zawrotnym tempie, a na placu budowy nie brakuje aktywności. Przed kilkoma dniami, przybył ciężki sprzęt, a wykonawca już rozpoczął prace zabezpieczające wykopy, korzystając z imponujących stalowych ścian. Palownica, sprzęt umożliwiający wbijanie elementów w ziemię, odgrywa kluczową rolę w tworzeniu solidnych grodzi.

To ambitny projekt wart 45 979 983,00 złotych, powierzony doświadczonej firmie Mostostal Zabrze GPBP S.A. Termin realizacji to zaledwie 12 miesięcy, a ekipa jest pełna determinacji, aby dotrzymać umowy. 19 czerwca podpisano umowę na dokończenie budowy stadionu im. E. Pohla w Zabrzu, co jest kolejnym krokiem ku stworzeniu nowoczesnej Trybuny Zachodniej.

Głównym celem tego zamówienia jest wybudowanie imponującej Trybuny Zachodniej oraz kompletnego domknięcia bryły stadionu. Projekt przewiduje rozmieszczenie wielu ważnych elementów, w tym: szatni wraz z kompleksem odnowy biologicznej, siedziby Muzeum Sportu Zabrzańskiego, Klubu Biznesu z luksusową restauracją, lóż biznesowych, pomieszczeń biurowych oraz stanowisk obsługi medialnej. Po zakończeniu prac, liczba miejsc na stadionie wzrośnie znacząco, z 24 500 do imponujących 32 000, co stworzy doskonałe warunki dla tysięcy kibiców.

Decyzja o powierzeniu tego zadania Mostostalowi Zabrze GPBP okazała się trafnym wyborem, biorąc pod uwagę ich bogate doświadczenie. Firma ta miała już udział w I etapie przebudowy stadionu oraz kończy obecnie budowę ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży na trybunie południowej obiektu. Ich zaangażowanie i profesjonalizm przyciągają uznanie w branży budowlanej.

źródło: UM ZABRZE