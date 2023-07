Tour de Pologne – 4 sierpnia – Zmiany w organizacji ruchu

Rozpoczyna się wyjątkowy etap wyścigu Tour de Pologne UCI World Tour, a miłośnicy kolarstwa nie mogą się doczekać tego emocjonującego wydarzenia. Zabrze to początek finałowego odcinka wyścigu. W naszym mieście wyścig będzie miał miejsce 4 sierpnia. Wyścig, świętujący swoją jubileuszową, osiemdziesiątą edycję, przyciągnie tysiące entuzjastów kolarstwa zarówno z miasta, jak i spoza jego granic.

Planowany start wyścigu zaplanowano na godzinę 14.30, jednak wcześnie rano miasto zacznie się przygotowywać do tego prestiżowego wydarzenia. Już od godziny 7.00 aż do godziny 18.00 pewne ulice w Zabrzu zostaną całkowicie wyłączone z ruchu pojazdów. Dotyczyć to będzie odcinka ul. Roosevelta od ronda przy ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Damrota. W związku z tym, autobusowy przystanek „Zabrze Stadion” przy ul. Roosevelta zostanie tymczasowo wyłączony z obsługi przez komunikację miejską.

Aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców, wprowadzone zostaną objazdy, którymi będzie można omijać zamknięte ulice. Dla samochodów osobowych sugerowanym kierunkiem objazdu będzie ulicami Damrota – Olimpijską – Piłsudskiego, natomiast samochody ciężarowe i autobusy powinny kierować się ulicami: Gen. de Gaulle’a – Wolności – Piłsudskiego. Warto jednak pamiętać, że na odcinku ul. Damrota od skrzyżowania z ul. Roosevelta do skrzyżowania z ul. Chłopską zatrzymywanie się i postój pojazdów będą zabronione, aby utrzymać płynność ruchu.

Dla tych mieszkańców, którzy nie będą mieli możliwości zaparkowania swoich pojazdów na ulicy Damrota, ARENA Zabrze oferuje nieodpłatne korzystanie ze swojego parkingu podziemnego w dniu 4 sierpnia.

W samym czasie przejazdu wyścigu (od godziny 14.30 do 15.45) może nastąpić krótkotrwałe wstrzymanie ruchu na trasie przejazdu i na skrzyżowaniach z nią połączonych. Warto jednak spodziewać się sprawnego kierowania ruchem przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz odpowiednio przeszkolony personel.

Trasa 80. Tour de Pologne UCI World Tour będzie również przechodzić przez miasta sąsiednie, co wpłynie na zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji publicznej na liniach obsługujących Zabrze. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Zarządzie Transportu Metropolitarnego w Katowicach.

źródło: UM Zabrze