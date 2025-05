Budżet Obywatelski w Zabrzu – 7,6 mln zł do dyspozycji mieszkańców! Rusza XII edycja

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:09 pm• Ważne w mieście

Miasto Zabrze ogłosiło start XII edycji Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania przez mieszkańców jest aż 7,6 mln zł. Propozycje projektów można składać do 26 maja 2025 roku. To szansa dla wszystkich, którzy chcą realnie wpływać na przestrzeń miejską i poprawę jakości życia w swojej okolicy.

Mieszkańcy Zabrza współdecydują o mieście

Budżet Obywatelski to narzędzie partycypacji społecznej, które pozwala mieszkańcom decydować o części miejskich wydatków. Inicjatywa ta w Zabrzu funkcjonuje od 2015 roku i przez jedenaście edycji zgromadziła łącznie 1041 wniosków, z których 880 zostało poddanych głosowaniu, a 241 projektów trafiło do realizacji. Ponad 200 z nich już służy mieszkańcom.

W sumie w latach 2015–2024 na projekty wybrane przez mieszkańców Zabrze przeznaczyło 43,8 mln zł, z czego 6,7 mln zł w roku 2024. W tym czasie w głosowaniach udział wzięto 224 tysiące razy – głównie za pośrednictwem formularzy elektronicznych.

Jak wziąć udział? Terminy i etapy XII edycji

Nowa edycja Budżetu Obywatelskiego wystartowała 24 kwietnia 2025 r. Mieszkańcy mają czas do 26 maja, by złożyć własne propozycje projektów. Wszystkie złożone wnioski zostaną ocenione przez urzędników do 6 sierpnia 2025 r. – to wtedy poznamy wyniki pierwszego etapu weryfikacji.

Od 6 do 20 sierpnia przewidziany jest czas na odwołania. Po ich rozpatrzeniu, 27 sierpnia 2025 r. opublikowana zostanie ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania. Głosowanie potrwa od 8 do 25 września, a 9 października poznamy zwycięskie projekty, które zostaną zrealizowane w 2026 roku.

Co można zgłaszać?

Propozycje mogą dotyczyć wszystkich zadań należących do kompetencji miasta na prawach powiatu, czyli m.in.:

budowy i remontów infrastruktury (np. chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie),

tworzenia przestrzeni rekreacyjnych (siłownie plenerowe, place zabaw, parki),

wydarzeń kulturalnych i integracyjnych (kino letnie, festyny),

projektów ekologicznych i zdrowotnych (np. tężnie solankowe, nowe tereny zielone).

Przykłady projektów zrealizowanych w 2024 roku

W ubiegłorocznej, XI edycji Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy zdecydowali m.in. o realizacji:

rewitalizacji skweru przy ul. Cieszyńskiej i Dąbrowskiego ,

budowy siłowni plenerowej przy ul. Wolskiego ,

boiska do gry w bule w Grzybowicach (ul. Traktorzystów) ,

flowparku w Porembie przy ul. Struzika i Pyki ,

parku motorycznego w Parku im. Powstańców Śląskich ,

mini tężni solankowych w Biskupicach i na Helence.

Jak złożyć projekt?

Formularze dostępne są:

online: miastozabrze.pl → Dla Mieszkańców → Budżet Obywatelski → XII edycja,

w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastozabrze.pl → Na skróty → Budżet Obywatelski XII edycja.

Wersje drukowane można odebrać w Punkcie Obsługi Klienta (parter, wejście główne UM przy ul. Powstańców Śląskich 5–7).

Wypełniony formularz należy:

wrzucić do urny w Punkcie Obsługi Klienta,

wysłać elektronicznie (eDoręczenia),

lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego).

Zabrze czeka na Twoje pomysły!

Budżet Obywatelski to szansa, by mieszkańcy mieli realny wpływ na swoje otoczenie. Składanie wniosków trwa do 26 maja 2025 r. – nie zwlekaj, zaproponuj projekt, który uczyni Zabrze jeszcze lepszym miejscem do życia!

źródło: UM Zabrze

Visited 3 times, 3 visit(s) today