Zabrzańscy policjanci prowadzą działania „Prędkość” – celem poprawa bezpieczeństwa na drogach

Dziś na terenie Zabrza policjanci ruchu drogowego przeprowadzają wzmożone działania kontrolne w ramach akcji „Prędkość”. Funkcjonariusze skupiają się na egzekwowaniu od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Celem akcji jest ograniczenie liczby wypadków drogowych spowodowanych przez nadmierną prędkość.

Prędkość – wciąż jedna z głównych przyczyn wypadków

Mimo licznych apeli oraz cyklicznych działań prewencyjnych, wielu kierowców nadal nie przestrzega dopuszczalnych limitów prędkości. Tymczasem nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do warunków na drodze pozostają jednymi z głównych przyczyn wypadków drogowych, często bardzo poważnych w skutkach. Zdarzenia te nierzadko kończą się poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią uczestników.

Policjanci mierzą prędkość – nie tylko w newralgicznych punktach

Zabrzańscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą dziś pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Kontrole odbywają się na głównych arteriach komunikacyjnych miasta, ale także w tych miejscach, gdzie według policyjnych statystyk najczęściej dochodzi do przekroczeń prędkości oraz niebezpiecznych zdarzeń.

Działania prewencyjne, ale też konsekwencje prawne

Akcja „Prędkość” ma przede wszystkim charakter prewencyjny, jednak kierowcy, którzy rażąco przekroczą dopuszczalne limity, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi – mandatami, punktami karnymi, a w skrajnych przypadkach nawet utratą prawa jazdy.

Policja apeluje o rozwagę

Zabrzańska drogówka przypomina, że przestrzeganie ograniczeń prędkości to podstawowy element bezpiecznego poruszania się po drogach. Nadmierna prędkość skraca czas reakcji, utrudnia wykonanie manewrów i znacząco zwiększa ryzyko tragicznych skutków wypadków. Dlatego policjanci po raz kolejny apelują do kierowców o rozwagę, odpowiedzialność i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

