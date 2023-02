Siłownia Zabrze

Zabrze to miasto, w którym znajduje się wiele siłowni i klubów fitness. Każdy, kto chce poprawić swoją sylwetkę i zadbać o swoje zdrowie, z pewnością znajdzie tu coś dla siebie. W naszym spisie siłowni zabrzańskich omówimy niektóre z nich i ich oferty. W Zabrzu istnieją siłownie, które są otwarte dla wszystkich i udostępniają szeroki wachlarz sprzętu do ćwiczeń. W takich siłowniach można znaleźć zarówno sprzęt do ćwiczeń cardio, jak i siłowych, a także urządzenia do treningu funkcjonalnego i stretchingu. Największe siłownie oferują też różnego rodzaju zajęcia grupowe, takie jak aerobik, joga i pilates. W Zabrzu jest wiele opcji dla osób, które chcą poprawić swoją sylwetkę i zdrowie. Od siłowni ogólnodostępnych po kluby fitness, każdy może znaleźć coś dla siebie. Ważne jest, aby wybrać opcję, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom i celom, a także aby upewnić się, że wybrana siłownia lub klub fitness spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny.

Smart Gym Zabrze Arena

Adres: Roosevelta 81, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 723 25 66

Czynne całą dobę

SmartGym to siłownia w Zabrzu, oferująca szeroki wybór sprzętu do ćwiczeń oraz różnego rodzaju zajęcia fitness, takie jak treningi indywidualne, zajęcia grupowe i szkolenia z instruktorem. Klub posiada wygodne i nowoczesne sale, wyposażone w najnowsze urządzenia i sprzęt sportowy, a także saunę i prysznice. Personel jest profesjonalny i pomocny, a klub oferuje także dostęp do aplikacji do zarządzania swoim treningiem i monitorowania postępów. SmartGym to doskonałe miejsce dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z fitness lub ulepszyć swoją formę fizyczną.

ReShape Zabrze

Adres: Gabriela Narutowicza 1, 41-800 Zabrze

Telefon: 600 679 000

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 06:00–00:00

wtorek: 06:00–00:00

środa: 06:00–00:00

czwartek: 06:00–00:00

piątek: 06:00–00:00

sobota: 07:00–23:00

niedziela: 07:00–23:00

Reshape to siłownia oferująca kompleksowe usługi fitness na wysokim poziomie. W swojej ofercie posiada zróżnicowane zajęcia grupowe, takie jak jogę, crossfit, pilates, a także treningi personalne z profesjonalnymi trenerami. Siłownia wyposażona jest w nowoczesne sprzęty i urządzenia, co umożliwia wykonywanie różnorodnych ćwiczeń i uzyskanie jak najlepszych rezultatów. Klub oferuje także dostęp do sauny, prysznica i strefy relaksu, aby zapewnić swoim klientom pełne doświadczenie fitness. Reshape łączy w sobie wysokiej jakości usługi, profesjonalnych trenerów i nowoczesne wyposażenie, co czyni go idealnym miejscem dla osób, które chcą poprawić swoją formę fizyczną i zdrowie.

Xtreme Fitness Zabrze

Adres: aleja Szczęście Ludwika 2b, 41-807 Zabrze

Telefon: 666 368 909

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 06:00–23:00

wtorek: 06:00–23:00

środa: 06:00–23:00

czwartek: 06:00–23:00

piątek: 06:00–23:00

sobota: 08:00–20:00

niedziela: 08:00–18:00

Xtreme Fitness to siłownia znajdująca się w Zabrzu. Oferuje ona szeroki zakres urządzeń i zajęć fitness, takich jak trening z maszynami, zajęcia grupowe i indywidualne treningi z trenerem personalnym. Siłownia jest wyposażona w nowoczesne urządzenia i sprzęt, a także posiada przestronne i komfortowe sale do ćwiczeń. Xtreme Fitness zapewnia swoim klientom profesjonalną opiekę i pomoc w osiągnięciu swoich celów fitness. Ponadto, oferuje różne pakiety i oferty, aby umożliwić każdemu dostosowanie swojego programu treningowego do własnych potrzeb i możliwości.

Just GYM Zabrze

Adres: plac Teatralny 12, 41-800 Zabrze (CH Platan)

Telefon: 881 660 380

Czynne całą dobę

JustGym to siłownia zlokalizowana w Zabrzu, na Placu Teatralnym. Oferta tej siłowni skierowana jest do osób w każdym wieku i o różnym stopniu zaawansowania w treningach. JustGym posiada szeroki wachlarz urządzeń i sprzętu, który umożliwia wszechstronne i skuteczne ćwiczenia. Siłownia ta zapewnia też swoim klientom możliwość korzystania z zajęć grupowych, takich jak zumba czy fitness, a także z opieki trenera personalnego. JustGym oferuje różne pakiety i abonamenty, aby umożliwić każdemu dostosowanie swojego programu treningowego do własnych potrzeb i możliwości. Ponadto, posiada przestronne i wygodne sale do ćwiczeń, co zapewnia komfortowe i efektywne treningi.

Siłownie specjalistyczne

W Zabrzu znajdują się także siłownie specjalistyczne, które skupiają się na określonym rodzaju treningu. Na przykład, siłownie typu „crossfit” oferują treningi oparte na wielostawowych ćwiczeniach, takich jak podnoszenie ciężarów, bieganie i skakanie na skakance. Inne siłownie specjalizują się w treningach siłowych lub treningach na masę mięśniową.

Siłownie na świeżym powietrzu

W Zabrzu znajdują się także siłownie na świeżym powietrzu, które umożliwiają ćwiczenia na świeżym powietrzu i kontakt z naturą. Takie siłownie zazwyczaj składają się z kilku stanowisk do ćwiczeń i urządzeń.

Kluby fitness

W Zabrzu istnieją też kluby fitness, które oferują nie tylko siłownie, ale również baseny, sauny, jacuzzi i inne udogodnienia. Kluby fitness często oferują też różnego rodzaju zajęcia grupowe, trenerów osobistych i programy dietetyczne, aby pomóc swoim klientom osiągnąć swoje cele fitness.