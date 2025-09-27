Zabrze podsumowało kadencję 2021–2025 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:34 pm• Ważne w mieście

23 września 2025 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w kadencji 2021–2025. Spotkanie było okazją do podsumowania czteroletniej działalności Rady, omówienia najważniejszych zagadnień związanych z lokalnym rynkiem pracy oraz podziękowania członkom za ich wkład i zaangażowanie.

Podsumowanie działalności Rady

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Zabrzu odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polityki zatrudnienia oraz wspieraniu lokalnych działań na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców. W trakcie ostatniego posiedzenia członkowie podsumowali swoje działania, które w ciągu minionej kadencji obejmowały m.in.:

opiniowanie projektów finansowych związanych z rynkiem pracy,

wspieranie programów aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych,

monitorowanie sytuacji gospodarczej i społecznej w mieście,

analizę skuteczności lokalnych programów zatrudnieniowych.

Kluczowe zagadnienia spotkania

Podczas zebrania przedstawiono zmiany w planie finansowym na rok 2025 oraz szczegółowo omówiono realizację programów wspierających zatrudnienie. Dyskutowano również nad aktualną sytuacją na rynku pracy w Zabrzu, uwzględniając zarówno wyzwania gospodarcze, jak i społeczne.

Słowa podziękowania od Prezydenta Miasta

Prezydent Zabrza, Kamil Żbikowski, osobiście podziękował członkom Rady za ich wieloletnie zaangażowanie. Podkreślił, że dzięki wspólnej pracy udało się zrealizować szereg działań, które miały bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji mieszkańców poszukujących pracy i rozwój lokalnego rynku.

– Działania podejmowane w tej kadencji znacząco przyczyniły się do budowania lepszej przyszłości dla mieszkańców naszego miasta – zaznaczył prezydent.

Znaczenie współpracy dla rynku pracy

Funkcjonowanie Powiatowej Rady Rynku Pracy ma szczególne znaczenie w obliczu dynamicznych zmian na rynku zatrudnienia. Wspólne prace samorządu, instytucji rynku pracy, przedsiębiorców oraz organizacji społecznych pozwalają tworzyć rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby mieszkańców i lokalnych firm.

Rada pełni rolę doradczą i opiniodawczą, wspierając Powiatowy Urząd Pracy w realizacji jego zadań. Dzięki tej współpracy możliwe było wdrożenie programów aktywizacyjnych skierowanych do osób młodych, długotrwale bezrobotnych czy osób wymagających przekwalifikowania.

Podsumowanie kadencji 2021–2025

Zamykając kadencję, członkowie Rady podkreślili, że minione lata były czasem intensywnej pracy i współpracy wielu środowisk. Mimo trudności gospodarczych i społecznych udało się wypracować szereg rozwiązań, które poprawiły sytuację na lokalnym rynku pracy.

Spotkanie zakończyło się symbolicznymi podziękowaniami, refleksją nad efektami dotychczasowych działań i deklaracją dalszego wspierania inicjatyw na rzecz zatrudnienia w kolejnych latach.

źródło: UM Zabrze

