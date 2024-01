Co można przynieść na parapetówkę? 6 wskazówek

Napisane przez mikolajczarnecki• 5:35 pm• Ciekawostki

Wybierasz się na parapetówkę do znajomych? Warto nie przychodzić z pustymi rękoma. Gospodarz na pewno się ucieszy, gdy przywitasz go z prezentem. Co można przynieść na parapetówkę? Czy muszą to być wyszukane podarunki? Sprawdź 6 wskazówek.

Dedykowany drobiazg lub przekąski

Zanim wybierzesz konkretny przedmiot, warto zrobić wstępne rozeznanie. Zapytaj gospodarza przyjęcia, jaki jest temat parapetówki. Być może uda ci się znaleźć drobiazg lub gadżet w tym klimacie. Niektóre domówki mają konkretny motyw, dlatego łatwiej jest dopasować do nich prezent. Możesz w pełni przystosować się do tego, co będzie działo się na parapetówce. W dobrym tonie na pewno będzie podarunek związany z powodem zorganizowanej imprezy, np. kartka na nowe mieszkanie czy z okazji urodzin.

Jeśli gospodarz zgodzi się na dania spoza jego własnego menu, przygotuj coś pysznego od siebie. Parapetówka zwykle jest spotkaniem w gronie znajomych lub bliskich. Wiele osób przynosi ze sobą różne przekąski. To jedna z wielu rzeczy, które można zabrać na imprezę jako niespodzianka dla gospodarza. Wybór jest ogromny. Możesz postawić zarówno na gotowe rozwiązania (chipsy, paluszki, popcorn czy orzeszki), jak i własnoręcznie przygotowane przysmaki (tortilla, sałatka warzywna czy domowe pizzerki).

Kolorowe napoje i drobiazgi do mieszkania

Na parapetówkę można zabrać jakiś trunek – pod warunkiem że organizator pije alkohol. Może to być zarówno butelka dobrej jakości kupnego wina, jak i przygotowana samodzielnie nalewka. Jeśli gospodarz nie pije alkoholu, możesz dać mu w prezencie inny wytworny napój. Dziś w sklepach mamy mnóstwo takich do kupienia, np. bezalkoholowy szampan.

Możesz też zaskoczyć gospodarza, przynosząc mu ciekawy gadżet do mieszkania. Niech będzie to ozdoba, o której marzył. Idealnie, jeśli prezent odzwierciedla gust danej osoby. Zawsze doskonale sprawdzają się żywe rośliny zielone i cięte bukiety, a także świeczki zapachowe czy inne stylowe drobiazgi do mieszkania. Obdarowując nimi organizatora domówki, poczuje się doceniony i ważny.

Zadbaj o to, aby nie było nudy!

Wiesz już, kto jest zaproszony na imprezę? Czy to ludzie, którzy nie lubią się nudzić? W takim razie na parapetówkę możesz przynieść np. planszówki, karty, quizy, warcaby i inne ciekawe gry. To doskonały sposób, aby zintegrować uczestników imprezy i zapewnić im wesołą rozrywkę. Zadbaj o różnorodność – dzięki temu nikt nie będzie narzekać na nudę.

Jeśli domówka ma przebiegać w miłej i przyjaznej atmosferze, zadbaj o samopoczucie gości. Gdy to ty nim jesteś, przynieś do gospodarza różne „fanty” – przekąski, trunki, zestaw gier czy drobny upominek. Przynosząc żywność, rozeznaj się, czy w grupie nie ma np. wegan, osób na diecie lub z nietolerancją na wybrany produkt. Dzięki temu unikniesz gafy, gdy dana osoba nie będzie mogła spróbować dania.

Zdecydowanie najważniejsze jednak, aby zadbać o dobrą atmosferę na parapetówce. Pozytywne nastawienie, uśmiech i gotowość do dzielenia się dobrą energią przyciąga. Dzięki temu sprawisz, że pozostali również będą znakomicie się bawić.

