Czym się różni jodełka klasyczna od francuskiej?

Drewniana podłoga w jodełkę to typ posadzki kojarzony z szykiem i elegancją. To klasyka drugiej połowy ubiegłego wieku, która mimo, iż na jakiś czas ustąpiła popularnością nowocześniejszym rozwiązaniom, obecnie znów wraca do łask. Ponowne, stale rosnące zainteresowanie zawdzięcza przede wszystkim swojej uniwersalności – jej charakterystyczny wygląd świetnie komponuje się zarówno z tradycyjnymi, jak i bardziej modernistycznymi aranżacjami. Wśród dostępnych na rynku wzorów jodełek najczęściej wybieranymi są jodełka klasyczna i francuska. Wyjaśniamy, czym się one od siebie różnią oraz do jakich wnętrz pasują!

Cechy charakterystyczne jodełki klasycznej

Jodełka klasyczna, znana też jako jodełka angielska to wzór, który w Polsce szczególną popularnością cieszył się w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Jej charakterystyczny wygląd uzyskuje się poprzez zestawienie ze sobą klepek pod kątem prostym w taki sposób, aby krótszy bok jednej z nich łączył się z dłuższym bokiem drugiej. Występuje ona w dwóch wersjach ułożenia: pojedynczym i podwójnym. Pierwsza z nich sprawia, że wzór wydaje się być bardziej subtelny i delikatniejszy. To właśnie ten typ podłogi w jodełkę cechuje się największą uniwersalnością. Świetnie pasuje zarówno do nowoczesnych stylów aranżacyjnych, np. skandynawskiego, minimalistycznego czy eklektycznego, jak i tych bardziej tradycyjnych – angielskiego, klasycznego, francuskiego czy glamour. Ponadto doskonale sprawdza się zarówno z drewnem ciemnym, jak i jasnym, co pozwala na tworzenie różnorodnych i eleganckich aranżacji. Druga z przedstawionych wersji ułożenia to natomiast rozwiązanie, które sprawdza się przede wszystkim we wnętrzach klasycznych oraz wtedy, gdy chcesz, aby podłoga była wyraźnym akcentem w pomieszczeniu. Parkiet w jodełkę klasyczną (a także francuską!) zamówisz na stronie Julomax.

Czym wyróżnia się jodełka francuska?

Jodełka francuska od klasycznej różni się przede wszystkim sposobem przycięcia desek. W tym przypadku krótsze boki klepek przycinane są pod kątem 45°, a złożone deszczułki tworzą między sobą kąt 90°. Taki sposób ułożenia przypomina kształtem grot strzały i prezentuje się wyjątkowo elegancko, nadając wnętrzu harmonii i dynamizmu. Podłoga ułożona w jodełkę francuską jest ponadczasowa i bardzo dobrze sprawdza się w zestawieniu z większością stylów aranżacyjnych. We wnętrzach klasycznych podkreśli charakter pomieszczeń, natomiast tym nowoczesnym nada oryginalności i unikatowości. Piękny efekt wizualny tworzy między innymi w wystawnych salach bankietowych, hotelach czy luksusowych obiektach, choć doskonale prezentować się będzie także w przestrzeniach prywatnych – domach i apartamentach. Warto mieć przy tym na uwadze, że parkiet w jodełkę francuską jest o wiele trudniejszy do ułożenia, niż ten w jodełkę angielską. Decydując się na takie rozwiązanie, należy mieć więc na uwadze potencjalnie wyższe koszty montażu.

