Europejski Dzień Logopedy: Dzień bezpłatnych konsultacji w Zabrzu

Europejski Dzień Logopedy obchodzony jest corocznie 6 marca we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. W Polsce święto to jest ustanowione już od roku 2007 i ma na celu uświadomienie rodzicom, że powinni jak najszybciej skonsultować się z specjalistą, jeżeli ich dziecko ma jakiekolwiek trudności w komunikacji językowej. W związku z europejskimi obchodami, logopedzi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu serdecznie zapraszają na Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, który odbędzie się 4 marca, w godzinach od 8:30 do 12:00, w siedzibie Poradni mieszczącej się przy ulicy 3 Maja 93A w Zabrzu.