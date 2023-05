Fortum podsumowuje sezon jesienno-zimowy w Zabrzu

Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu, od początku października 2022 r. do końca marca 2023 r. wyprodukowała dla mieszkańców Zabrza i Bytomia 1,6 mln GJ ciepła. Technologia kogeneracji zastosowana w zabrzańskiej jednostce pozwoliła na jednoczesne wytworzenie w tym czasie ok. 261 tys. MWh energii elektrycznej w tzw. skojarzeniu. W ubiegłym roku na inwestycje w elektrociepłowni Fortum przeznaczyło 12 mln zł realizując zaplanowane niezbędne remonty instalacji kluczowych dla funkcjonowania zabrzańskiej jednostki. Jednocześnie Fortum zainwestowała dodatkowe 14 mln zł w kontenerowe kotły zlokalizowane w bytomskich Miechowicach, które stanowią zabezpieczenie dostaw ciepła w czasie szczytowego zapotrzebowania na ogrzewanie dla Zabrza i Bytomia.

W zestawieniu z porównywalnym okresem ubiegłego roku Elektrociepłownia Zabrze w zakończonym sezonie jesienno-zimowym wytworzyła ok. 10 proc. ciepła mniej. Wynik ten może świadczyć o cieplejszej zimie i rosnącej świadomości mieszkańców w kwestii racjonalnego gospodarowania ciepłem. Największe zapotrzebowanie na ciepło w Zabrzu i Bytomiu przypadło na 18 grudnia 2022 r., kiedy to średnia dobowa temperatura spadła do -5ºC. Tego dnia Fortum wyprodukowało dla mieszkańców obu miast 15,1 tys. GJ ciepła.

Wielopaliwowa elektrociepłownia w Zabrzu do produkcji ciepła i energii elektrycznej stosuje, oprócz węgla kamiennego, alternatywne paliwo stałe wytwarzane z odpadów, czyli tzw. RDF. Dzięki jego wykorzystaniu elektrociepłownia przyczynia się do redukcji nienadających się do recyklingu odpadów, które w innym przypadku trafiłyby na wysypiska.

Elektrociepłownia od początku swojej działalności przetworzyła termicznie już ponad 500 tys. ton RDF likwidując tym samym część problemów związanych ze składowaniem odpadów w regionie – mówi Andrzej Starzyński, kierownik Elektrociepłowni Zabrze, należącej do Fortum w Polsce. W tym sezonie współspalanie RDF miało szczególne znaczenie dla zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w obszarze ciepła dla Zabrza i Bytomia ze względu na trudną sytuację związaną z ograniczoną dostępnością węgla kamiennego. Współspalanie RDF pozwoliło na optymalizację wykorzystania węgla w zabrzańskiej elektrociepłowni.

Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu pracuje w najbardziej optymalnym układzie pracy energetycznych jednostek wytwórczych, czyli w skojarzeniu produkcji energii elektrycznej i ciepła, co zdecydowanie wzmacnia efekt środowiskowy, a dzięki rosnącej liczbie odbiorców sieciowego pozytywnie wpływa na jakość powietrza w regionie Górnego Śląska. Na 2023 r. zaplanowane zostały nakłady inwestycyjne w porównywalnej wysokości jak w 2022 r. Środki te zostaną przeznaczone na coroczny przegląd i niezbędne remonty instalacji zabrzańskiej elektrociepłowni.