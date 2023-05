Pyszne.pl uruchamia w Zabrzu usługę logistyczną. Zatrudnienie znajdzie od 20 do 35 osób

Co więcej, dzięki wprowadzeniu usługi logistycznej Pyszne.pl, mieszkańcy Zabrza zyskają dostęp do dostaw jedzenia z wielu restauracji, które dotychczas nie były dostępne w serwisie lub nie oferowały możliwości złożenia zamówienia z dowozem bądź realizowały dostawy we własnym zakresie. To między innymi czołowe marki gastronomiczne, takie jak McDonald’s czy KFC, ale też dobrze znane, lokalne restauracje, piekarnie i cukiernie czy sklepy.