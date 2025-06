Fortum Silesia SA: w ciepłownictwie powinno być regulowane jedynie to, co ma charakter monopolistyczny

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:22 pm• Ciekawostki

Arkadiusz Kosiel, prezes zarządu Fortum Silesia SA uważa, że regulacje sektora ciepłowniczego, które z niewielkimi modyfikacjami funkcjonują od ponad 20 lat, powinny zostać dostosowane do aktualnych warunków i nowych technologii. „Powinno być regulowane to, co ma charakter monopolistyczny – jak sieci dystrybucyjne. Natomiast powinniśmy się zastanowić nad deregulacją części wytwórczej w zakresie ciepła” – powiedział Arkadiusz Kosiel podczas VI Kongresu Ciepłownictwa w Nałęczowie.



