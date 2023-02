„Gliwice-Sośnica ludzie i miejsca” – Książka Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022

Jak wspomina Włodzimierz Lubański, były piłkarz i reprezentant Polski, swoją rodzinna miejscowość Sośnicę? Która z zawodniczek tutejszej drużyny piłki ręcznej kobiet zagrała mecz w ekstraklasie w dniu swojego ślubu? Jak wyglądała Sośnica i życie jej mieszkańców w przeszłości? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań miłośnicy tej części miasta znajdą w książce „Gliwice-Sośnica ludzie i miejsca”, wydanej w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022.

Praca ta, wydana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach, jest dziełem zbiorowym wielu osób, w tym mieszkańców dzielnicy, miłośników historii miasta, kolekcjonerów pamiątek, przedstawicieli lokalnych szkół, parafii, instytucji kultury oraz firm. Książka przedstawia historię miejsc godnych uwagi, nawiązuje do życia kulturalnego i sportowego dzielnicy, ukazując jej wieloaspektowy charakter. Zawiera interesujące, ilustrowane zdjęciami artykuły, stworzone na podstawie archiwalnych materiałów, kalendarium najważniejszych wydarzeń w Sośnicy w latach 1847–1945, dokumentalne opracowania lokalnych legend, mapy oraz – co jest szczególnie ważne – wspomnienia i wywiady z dawnymi i obecnymi mieszkańcami dzielnicy, w tym z profesorem Krzysztofem Nitschem i Wojciechem Lubańskim. Projekt został zainicjowany i redagowany przez Iwonę Pochopień, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach, która działa aktywnie na rzecz oświaty i środowiska lokalnego.

Premiera książki oraz jej promocja odbyły się w czwartek, 16 lutego, w siedzibie Domu św. Jacka przy ulicy Przedwiośnie 3 w Sośnicy i zgromadziły wielu wybitnych gości.

Jednym z wyjątkowych zadań, które udało się zrealizować w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022, jest publikacja. Jej pomysłodawcą był Marcin Kiełpiński, radny miasta Gliwice, który złożył wniosek o jej realizację. Całkowity koszt tego projektu wyniósł ponad 32 tysiące złotych, w tym 18 tysięcy złotych stanowiło wsparcie finansowe ze strony miasta. To wyjątkowe przedsięwzięcie pozwoliło na uwiecznienie cennych i niepowtarzalnych faktów z historii Gliwic, co jest powodem do dumy dla całego miasta.