Już dziś w ramach 13 kolejki PKO Ekstraklasy o 18:30 Górnik Zabrze zmierzy się z Lechem Poznań. Ten mecz jest ważny dla obu drużyn. Spotkanie obu drużyn odbędzie się na Roosevelta 81 w Zabrzu, na stadionie ARENA Zabrze.

Wydaje się, że Lech Poznań odniósł sukces w łączeniu pucharów Ekstraklasy i Europy, gdyż osiągnął dobre wyniki w obu rozgrywkach. Kolejorz dopiero co zmierzył się z Hapoelem Beer Szewa w Lidze Konferencji Europejskich, a dziś zmierzy się z Górnikiem Zabrze. To będzie dość trudny mecz dla obu drużyn. Możliwe, że John van den Brom zdecyduje się wysłać do gry kilku rezerwowych zawodników, co byłoby korzystne dla Górnika. Z kolei obrona Zabrza w poprzednich rundach pozostawiała wiele do życzenia. Łącząc to z ofensywą mistrza Polski, mecz powinien być bardzo ciekawy i zacięty.

Niestety z racji kontuzji w meczu nie zagra Rafał Janicki.

Górnik Zabrze vs. Lech Poznań – kursy bukmacherskie

Obecnie bukmacherzy faworyzują poznańskich gości. Kurs na wygraną Lecha to 2,25, wygrana Górnika Zabrze ma kurs 3,10.

Specjalne wideo – Górnik Zabrze – „Ruszamy w Miasto #7 – Kopernik, Kończyce, Makoszowy”

Zapraszamy do wideo promującego dzisiejsze spotkanie na Roosevelta 81. Wideo autorstwa kanału GórnikTV: