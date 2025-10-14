Hurtownia budowlana Ruda Śląska — ATEXBUD: kompleksowa obsługa budowy

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:25 pm• Ciekawostki

~ artykuł sponsorowany

Szukasz miejsca, gdzie szybko kupisz materiały budowlane i otrzymasz rzetelne doradztwo? ATEXBUD to hurtownia budowlana blisko Rudy Śląskiej, która obsługuje firmy wykonawcze i inwestorów indywidualnych. Zapewniamy szeroki asortyment, transport własną flotą i wysyłkę w 24 h. Oferujemy gwarancję producenta oraz proste zwroty w ciągu 14 dni.

Dlaczego ATEXBUD to pewny wybór dla inwestycji w Rudzie Śląskiej

Kompleksowa oferta od fundamentu po dach w jednym miejscu.

Fachowe doradztwo techniczne dopasowane do projektu i budżetu.

Własny transport i możliwość odbioru osobistego.

Współpraca z renomowanymi producentami i stabilna dostępność towaru.

Sprawna realizacja zamówień i wygodna obsługa zamówień online.

Działamy z siedziby w Pilchowicach koło Gliwic, dzięki czemu sprawnie obsługujemy klientów z Rudy Śląskiej i okolic. Zamówienia możesz złożyć przez https://atexbud.pl/hurtownia-budowlana-ruda-slaska lub telefonicznie.

Asortyment materiałów budowlanych dostępny od ręki

Prowadzimy sprzedaż materiałów do wszystkich etapów budowy i remontu. Dbamy o dostępność sprawdzonych systemów i akcesoriów.

Konstrukcje i fundamenty

Bloczki betonowe, pustaki, cegły, nadproża i elementy zbrojeniowe.

Płyty OSB do konstrukcji, poszyć i podłóg.

Beton komórkowy do ścian nośnych i działowych, z elementami uzupełniającymi.

Hydroizolacje poziome i pionowe, papy, masy KMB, taśmy uszczelniające.

Dzięki ujednoliconym systemom ograniczysz odpady i przyspieszysz montaż. Doradzamy dobór grubości, klasy i formatu, aby zoptymalizować koszt 1 m² ściany czy fundamentu.

Dach, elewacja, docieplenia i sucha zabudowa

Pokrycia dachowe, membrany, wiatroizolacje, akcesoria dekarskie.

Systemy dociepleń: styropian EPS i XPS, wełna mineralna, siatki, łączniki, tynki.

Płyty g-k, profile, wkręty, wieszaki i akcesoria do suchej zabudowy.

Okna dachowe, obróbki, komunikacja dachowa i akcesoria wentylacyjne.

Dostarczamy kompletne rozwiązania elewacyjne i dachowe. Pomagamy dobrać parametr λ i grubość izolacji, by spełnić wymagania współczynnika U dla ścian i połaci.

Chemia budowlana, narzędzia i BHP

Kleje do płytek, zaprawy murarskie i tynkarskie, wylewki.

Silikony, akryle, piany, grunty, impregnaty i środki hydrofobowe.

Narzędzia ręczne i elektronarzędzia, osprzęt, tarcze, wiertła.

Artykuły BHP: rękawice, kaski, okulary, odzież ochronna.

Zapewniamy spójność produktów w systemach. Odpowiedni grunt i klej ograniczą ryzyko reklamacji i przyspieszą prace.

Logistyka i obsługa: transport, odbiór, szybkie zwroty

Wysyłka w 24 godziny dla produktów dostępnych na magazynie.

Własna flota dostawcza — dostarczamy materiały bezpośrednio na budowę.

Odbiór osobisty dla pilnych zamówień.

Zwroty do 14 dni i gwarancja producenta na zakupione wyroby.

Dostarczamy wielkogabarytowe ładunki z rozładunkiem HDS. Plan dostawy ustalamy tak, by zsynchronizować przyjazd materiału z etapem prac. To ogranicza przestoje i koszty składowania.

Doradztwo techniczne i przykładowe realizacje klientów z Rudy Śląskiej

Każda budowa ma inne wymagania. Dlatego analizujemy dokumentację i proponujemy sprawdzone rozwiązania.

Budowa domu jednorodzinnego: inwestor zamówił ściany z betonu komórkowego i ocieplenie EPS. Dopasowaliśmy bloczki i łączniki, a do elewacji zaproponowaliśmy system z tynkiem silikonowym. Zredukowaliśmy łączną liczbę pozycji o 18% dzięki kompletnemu systemowi.

Remont dachu w budynku z lat 80.: wymiana pokrycia, membrany i docieplenia. Dobór membrany o paroprzepuszczalności powyżej 1500 g/m²/24 h oraz wełny 2 × 10 cm poprawił izolacyjność i ograniczył mostki termiczne.

Adaptacja poddasza: płyty g-k 12,5 mm, profile CD/UD, wieszak ES, taśmy akustyczne i dedykowany klej do spoin. Skróciliśmy czas montażu o ok. 1 dzień na 100 m² dzięki spójnemu zestawowi.

Przy doborze materiałów prezentujemy warianty cenowe i techniczne. Zestawienie otrzymasz w formie czytelnej listy z podziałem na etapy prac. Doradcy pomagają także w optymalizacji ilości, aby ograniczyć nadwyżki.

Jak zamówić materiały — prosta ścieżka dla klientów z Rudy Śląskiej

Skontaktuj się: sklep@atexbud.pl lub +48 544 544 064.

Prześlij listę materiałów albo projekt z opisem zakresu robót.

Otrzymasz ofertę z terminem dostawy, opcją wysyłki 24 h i informacją o odbiorze.

Po zatwierdzeniu realizujemy transport na budowę lub przygotowujemy towar do odbioru.

Zamówienia online złożysz na stronie https://atexbud.pl/hurtownia-budowlana-ruda-slaska. Nasi doradcy wyjaśnią różnice między produktami i wskażą najlepszy stosunek ceny do parametrów.

Hurtownia budowlana Ruda Śląska — materiały, wsparcie i terminowe dostawy

ATEXBUD to sprawdzony partner dla wykonawców i inwestorów z Rudy Śląskiej. Oferujemy pełny asortyment, szybkie dostawy, doradztwo i wygodne zwroty. Zadbamy o ciągłość dostaw na Twojej budowie oraz kompatybilność systemów. Zadzwoń lub napisz, a przygotujemy konkretną wycenę i harmonogram dostaw dopasowany do prac na obiekcie.

