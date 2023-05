Impreza czytelnicza dla uczniów w Zabrzu

W najbliższą środę, 10 maja, o godzinie 12.00 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalne w samym centrum miasta – impreza czytelnicza „W Zabrzu dobrze mi się czyta”. Zabrzańskie szkoły i uczniowie z całego miasta będą mieli okazję uczestniczyć w fascynującej akcji, która ma na celu propagowanie czytelnictwa oraz zachęcanie do poznawania nowych książek. Organizatorami tego wydarzenia są: Fundacja „Nasza Trójka”, działająca przy III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu, zabrzańska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrza oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu.

Impreza odbędzie się na Placu Wolności, gdzie o godzinie 12:00 rozpocznie się happening dla młodzieży szkolnej. Będzie to wspaniała okazja do podzielenia się swoimi ulubionymi książkami, dobrej zabawy oraz do poznania nowych ludzi. Następnie, o godzinie 13:00 impreza przeniesie się na dziedziniec Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu, gdzie odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

Ta niezwykła inicjatywa ma na celu promowanie czytelnictwa wśród młodzieży, a także zwrócenie uwagi na znaczenie książek w życiu każdego człowieka. Czytanie rozwija wyobraźnię, kreatywność, a także wzbogaca naszą wiedzę o świecie. Ponadto, czytanie pozwala nam na odprężenie, wyciszenie oraz zanurzenie się w innych światach.

źródło: UM Zabrze